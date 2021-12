Vinho em Salvador: confira agenda de eventos para próximos dias

Salvador está cada vez mais divertida para quem gosta de vinhos. Ao longo desta e da próxima semana, enófilos poderão participar de diversos eventos e jantares harmonizados. Confira:

FEIRA DE VINHO

O Senac Bahia realiza, nos dias 3 e 4 de dezembro, das 17h às 21h, a feira Rota do Vinho. No evento, que acontece no Restaurante Senac Casa do Comércio, na Pituba, os winelovers poderão participar de degustações, workshops e palestras.

As conferências abordarão temas como A Viticultura e os Avanços na Contemporaneidade e O Vinho e os 5 Sentidos, bem como A Harmonização de Queijos e Vinhos: As Mais Perfeitas Combinações.

As inscrições custam R$ 150 e acontecem pelo site https://www.ba.senac.br/rotadovinho2021. As vagas serão limitadas e o acesso à feira só será permitido com o cumprimento dos protocolos sanitários estabelecidos: comprovação de imunização contra a Covid-19, distanciamento social e utilização de máscaras.

JANELA VIRTUOSA

A chef Karine Poggio é a próxima convidada do projeto Janela Virtuosa, que acontece na Virtuoso Vinhos (Rua Flórida, 85, Graça). Neste sábado (04), das 16h às 21h, a chef preparará pratos como ceviche de cogumelos, pão de queijo canastra com costela e arroz de frutos do mar — ideais para harmonizar com a carta bacanérrima do estabelecimento.

O espaço traz uma seleção exclusiva de vinhos naturais, biodinâmicos e de baixa intervenção vindos de todo o mundo. Uma oportunidade única para degustar, adquirindo garrafa ou taça, alguns vinhos laranjas (vinhos brancos macerados com casca), os pét-nats (espumantes naturais) e “vinhos” de outras frutas, como como carambola, caju e grumixama.

TERAPIA PARA ELAS

A última edição do ano da confraria VinhoTerapia Para Elas, um evento só para mulheres, vai ser em um passeio de Zigboat pela Baía de Todos os Santos. O tour começa às 10h30 e custa R$ 200 por pessoa O projeto é da empresária de entretenimento Gabriela Coutinho, que cria diversas outras experiências com a bebida, em parceria com a Enoteca Import. Saiba mais em: https://www.instagram.com/ovinhoterapia/.

NOVA CARTA DO INTERCITY

O Hotel Intercity Salvador, localizado no Caminho das Árvores, agora tem sua carta de vinhos chancelada pela Wine. A seleção foi pensada cuidadosamente pelo e-commerce, que avaliou o público do estabelecimento e estudou bem o menu para uma harmonização perfeita com os rótulos. Há espumantes, brancos, rosés e tintos ideais para aproveitar no restaurante ou no quarto.

O Alfacinha Regional Lisboa Tinto, Cava Negra Chardonnay, Chac Chac Malbec Rosé, Esteban Martin Tinto, Las Perdices Malbec e o Foye Selected Vineyards Cabernet Sauvignon são alguns dos rótulos que compõem a carta.

“São vinhos portugueses, argentinos, chilenos, italianos e espanhóis com uma excelente relação qualidade preço e que harmonizam com carnes, frutos do mar ou espaguete à bolonhesa, por exemplo. Os hóspedes com certeza terão uma experiência incrível”, explica a sommelière Marina Bufarah, que fez treinamento na unidade.

Além do Intercity Salvador, outras quatro unidades da rede (que pertence ao grupo ICH Administração de Hotéis) terão essa carta: Intercity Ibirapuera, na capital São Paulo; Intercity Caxias do Sul, na Serra Gaúcha; Intercity Cidade Baixa e Intercity Aeroporto Porto Alegre, ambos na capital gaúcha.