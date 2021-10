Vinho tinto doce de sobremesa é lançado pela Aurora

Colheita tardia tinto harmoniza com sobremesas (Eduardo Benini/divulgação)

Quem gosta de vinhos bem doces vai adorar essa novidade. A Vinícola Aurora lançou o Colheita Tardia Tinto, que chega aos mercados com valor médio de R$ 20.

Vendido em embalagem de 500 ml e com teor alcoólico de 12%, o Aurora Colheita Tardia Tinto é um blend de Cabernet Sauvignon (50%), que agrega taninos; e Alicante Bouschet (50%), que dá cor a acidez ao vinho.

O resultado, segundo os produtores, é uma bebida com textura licorosa e encorpada; de cor violácea profunda, com notas aromáticas e gustativas de cacau, menta, uvas passas e frutas vermelhas, como mirtilo e jabuticaba.

O vinho de colheita tardia, como o próprio nome diz, se faz com uvas sobremaduras, que são deixadas propositalmente nas videiras por mais algumas semanas após a data ideal da colheita.

O processo resulta na desidratação e, consequentemente, no aumento da concentração de açúcar da fruta. Muito diferente do Aurora Colheita Tardia Branco, a nova versão traz as grandes características dos clássicos vinhos de sobremesa tintos.

Harmonizando um colheita tinto doce de sobremesa

Pelo seu teor de açúcar ser bastante elevado, a sugestão do enólogo e sommelier da Aurora, William Paim, é harmonizar o Colheita Tardia tinto com mousse de chocolate, cheesecakes, torta alemã, mil folhas e até mesmo um sagu. Ou, de maneira geral, sobremesas com bastante chocolate e frutas vermelhas.

“É importante ter cuidado para a doçura da sobremesa não ser maior que a do vinho, assim a combinação ficará perfeita”, aconselha o especialista. A recomendação, ainda, é que o vinho doce seja servido mais geladinho, em torno de 10ºC. “Para chegar a esta temperatura, basta colocá-lo 40 minutos na porta da geladeira antes de tomar”, complementa.

Outubro rosa solidário

Até 31/10, 100% do lucro da venda de cada garrafa do espumante Casa Valduga 130 Brut Rosé pela plataforma da VinumDay será destinado à União e Apoio no Combate Câncer de Mama (Unaccam). O rótulo é um blend de Chardonnay e Pinot Noir elaborado apenas em safras especiais, pelo método champenoise, com autólise de leveduras por 36 meses.

A Grand Cru, por sua vez, preparou uma seleção especial de rosés com 20% de desconto e, na compra de três rótulos selecionados, o consumidor ganha um case exclusivo de vinho by LOLITTA e Fundação Vincentin, voltado à inclusão social de mulheres e adolescentes em vulnerabilidade social. Eles também fizeram uma parceria com o Instituto Protea onde parte das vendas dos rótulos será doada à ONG, que oferece tratamento gratuito às mulheres com câncer de mama.