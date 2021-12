Vinhos brasileiros para harmonizar com a ceia de Natal

(divulgação)

Eu amo as pequenas contradições do Natal brasileiro. Adoro, de verdade, os pinheiros de plástico e a neve falsa, de tinta, que paira sobre suas folhas; o Papai Noel morrendo de calor sob uma fantasia com casaco e gorro de poliéster; os bonecos de neve e as renas (muitos de nós deixaremos o plano terrestre sem nunca vê-las pessoalmente).

Tenho um carinho especial, ainda, por todo o cardápio clássico e que mistura receitas de origem estrangeira e nacionais. Peru, chester, frango assado, tender, bacalhau, farofa, salpicão, rabanada, panetone… É Natal MESMO se não tiver pelo menos um desses?

Só não consegui curtir uma mania que muitos temos de abrir um vinho tinto encorpado e alcoólico na data. Servido no calor de 30ºC do início do verão, em meio ao burburinho da família e amigos reunidos, a bebida se torna pesada rapidinho e não combina com quase nada do que é posto à mesa.

Para a noite feliz deste ano, sugiro deixarmos esses vinhos para um outro dia e apostarmos na incrível e variada produção nacional.

VAMOS DE ESPUMANTES BRASILEIROS (PORQUE CELEBRAR É PRECISO)

Seja para começar a petiscar ou para saborear a noite inteira, acompanhando os pratos salgados, o espumante brasileiro é rei.

A escolha vai depender do seu paladar e da estrutura dos pratos que você servir: os mais frutados e leves, elaborados pelo método Charmat; ou os complexos e com aromas de panificação, elaborados pelo método Tradicional (estilo Champagne).

Os espumantes nordestinos e mais leves, elaborados pela Rio Sol, Terranova, Bianchetti e Botticelli, brilham com um preço muito bacana. Os demi-sec, inclusive, são muito bem-vindos com as receitas agridoces.

Do Sul do país, gosto muito do Don Guerino Brut Chardonnay (R$ 56, loja própria), bastante floral e com toque de frutas cítricas. O Amitié Cuvée Brut Rosé (R$ 79,90, loja própria) tem aromas apaixonantes de frutas vermelhas; segurando bem as combinações de toda a noite.

Temos excelentes rótulos da IP Pinto Bandeira, de onde saem os borbulhantes da Cave Geisse, Don Giovanni e Valmarino. A DO Vale dos Vinhedos e as IPs Altos Montes e Serra do Sudeste também fazem sparklings fantásticos e premiados. Busque Chandon, Audace, Hermann, Pizzato e Viapiana. Esta última, inclusive, faz um interessantíssimo espumante tinto!

(divulgação)

Os moscatéis, por sua vez, acompanham bem mousses cítricas, rabanada e panetone (mas não tanto o chocotone e tampouco o bolo natalino). Alguns dos melhores do Brasil estão na IP Farroupilha, a primeira indicação geográfica do Brasil que certifica exclusivamente vinhos moscatéis. Um deles é o Casa Perini Moscatel (R$ 75, loja própria).

NEM TÃO LEVE, NEM TÃO ENCORPADO

Se você prefere um vinho sem borbulhas, é sempre bom prestar atenção na estrutura dos pratos principais.

Clássico e emblemático tal qual um BA-VI, o Peru de Natal é uma caixinha de surpresas. Pode ou não ser agridoce; pode ou não conter molhos cítricos e com especiarias; e sua carne, apesar de branca, é mais densa e marcante.

A mesma infinidade de possibilidades acontece com o Tender, que ainda tem um leve toque defumado e pode, ou não, ser adocicado; e com a carne de porco, que pode chegar como Lombo ou Pernil.

Ou, ainda, seu jantar pode ter como estrela principal um bom peixe com molho cremoso.

(divulgação)

Para essas receitas, você pode apostar em quatro estilo de vinhos:

1. Um branco encorpado, como o Thera Chardonnay (cerca de R$ 165) ou o Pizzato Semillon (cerca de R$ 150);

2. Um rosé aromático e intenso, como o Faccin Apagão 2020 (cerca de R$ 105);

3. Um laranja com boa estrutura, como o Villaggio Conti Arancione 2020 (R$ 99, loja própria) e o Leone di Venezia Oro Vecchio (cerca de R$ 120). Ambos são do Planalto Catarinense!

4. Um tinto leve e bem frutado, como o Aventura Pinot Noir Unoaked 2021 (cerca de R$ 110) e o Bebber Almejo Merlot 2020 (cerca de R$ 60).

Se o teu Natal tem carne vermelha, sugiro subir um pouco na estrutura, mas mantendo a boa acidez. O Primeira Estrada Syrah 2018 (cerca de R$ 130), de Três Corações (MG), é lindamente equilibrado e tem o frescor necessário para ajudar com a gordura da proteína. Outra excelente opção em Syrah é o Single Vineyard da Miolo (cerca de R$ 80), direto do Vale do São Francisco.

VINHO BRASILEIRO DE SOBREMESA

Além dos espumantes moscatéis, outras opções são os vinhos licorosos. O Aurora Colheita Tardia Branco fica excelente com rabanadas, sobremesas cítricas e até mesmo o panetone com frutas secas. Para o chocotone e outras opções com chocolate e frutas vermelhas, minha escolha é o Aurora Colheita Tardia Tinto. Ambos custam cerca de R$ 35.