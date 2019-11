Vinhos na Black Friday: dicas de ofertas e como não cair numa fraude

Os descontos nos rótulos vão de 20 a 65% (foto/Paula Theotonio)

A Black Friday brasileira é uma ótima oportunidade para reabastecer a adega para este fim de ano. Há descontos tentadores, que vão de 20% a 65%, em rótulos variados. A seguir, veja algumas dicas de e-commerces e lojas físicas com preços especiais.

OFERTAS DE BLACK FRIDAY

Online

No Pão de Açúcar, o Esquenta Black Friday oferece vinhos com média de 40% OFF. Porém, a entrega é somente em cidades com sede da empresa, como Salvador. A Wine, por sua vez, está com desconto interessante na seleção WineBox Essenciais: caiu de R$ 79,90 para R$ 29,90 nos três primeiros meses do plano mensal (mais frete). Segundo o e-commerce, esta opção é perfeita para quem está começando a beber vinhos. Além disso, há reduções nos preços para sócios em até 57%.

Com política de frete grátis a partir de R$ 250, vale a pena fazer uma seleção no site da Decanter - que promete até 60% OFF em bons rótulos, e no site da Evino (restrito a regiões metropolitanas, como Salvador).

Em Salvador

AB Wines - Até dia 30/11, todos os rótulos com 15 ou 20% de desconto.

Almacén Pepe - Até 01/12, a Pepe Week traz vinhos e outros produtos com desconto médio de 30% nas unidades do Horto Florestal, Pituba e Alphaville.

Casa Dez - De 28 a 01/12, vinhos selecionados com excelentes descontos. O Chandon Reserve Brut da casa, por exemplo, está por R$ 58,90.

Grand Cru Salvador - Até 29/11, a casa promove promoção cumulativa em múltiplos de 4, 6 ou 8 garrafas, apenas para rótulos selecionados. O cliente que levar 8 garrafas, por exemplo, paga apenas 5. Quem escolher 6, paga só 4.

Em Vitória da Conquista

BOX 111 - Até 30/11, a adega e distribuidora promove a Semana Black Wine. São mais de 50 rótulos com até 40% de desconto, além de taças e produtos gourmet com promoção.

Em Juazeiro

Empório do Vinho - Ao longo da semana, a loja selecionou 11 rótulos com descontos de até 45%, com destaque para marcas brasileiras.

CUIDADOS PARA NÃO CAIR NUMA BLACK FRAUDE DE VINHOS

1. Priorize safras recentes

Com a chegada do Verão e das festas de fim de ano, certamente você está de olho em vinhos leves: espumantes jovens, rosés, brancos sem estágio em carvalho e tintos frutados, refrescantes e sem madeira, elaborados principalmente com Pinot Noir ou Gamay. Minha dica é que você fique atento às safras!

Se o produto que você está de olho já tem mais de três anos (2016 pra trás), há maiores chances de oxidação. Com garrafas transparentes, o problema é visível: brancos, por exemplo, perdem a coloração amarelo-palha ou amarelo-esverdeado, ganhando tons de dourado mais escuro. Como não é possível averiguar a qualidade em compras online, melhor considerar estes prazos.

2. Evite rótulos muito antigos

Aquela safra antiga de um tinto amadeirado está muito barata? Pense duas vezes. Não se sabe se aquela garrafa foi exposta a luz direta e/ou intensa, ou se foi armazenada em locais muito quentes. Essas duas situações causam a oxidação da bebida, que resulta naquele gostinho inconfundível de vinagre. Caso queira arriscar, priorize casas, empórios e adegas que garantam boas práticas na estocagem.

3. Atenção para as avarias

Caso você esteja em loja física e possa averiguar melhor as condições da garrafa, preste atenção em possíveis avarias. Não compre rótulos manchados, com rolhas estufadas e sem cápsula. Caso seu vinho comprado online chegue nessas condições (e você não tenha sido avisado), aproveite seus direitos de consumidor e solicite troca ou reembolso. Você tem um prazo de sete dias, contados a partir do recebimento do produto, para se arrepender da compra.

4. Compare preços

Jogue o nome exato da garrafa que você se interessou em mecanismos de busca, como o Google, e veja a mágica acontecer. É possível comparar os preços das diversas lojas.

5. Considere o frete

Se você mora em Salvador, o frete dos e-commerces fica a partir de R$ 40 - preço que nada ou pouco altera dependendo da quantidade de rótulos adquiridos. Ou seja: não compensa comprar só uma garrafa! Este valor sobe para R$ 50 ou mais no interior da Bahia, então considere essa diferença.

No mais, boas compras!





