Virada Sustentável propõe mudança cultural na forma de encarar os desafios climáticos 

Atualmente fenômenos climáticos nacionais e em outras partes do planeta se tornaram parte recorrente dos noticiários. Os incêndios na Austrália, o avanço do nível da água em Miami, ou mesmo a crise hídrica que ameaça a fauna em diversas regiões do Brasil são parte das mudanças no clima, que estarão no centro do debate promovido pela Virada Sustentável, maior evento sobre cultura e sustentabilidade da América Latina e um dos maiores do mundo, que será sediado na capital baiana entre 15 e 19 de dezembro. Sob o tema "A mudança que o mundo precisa é cultural", a Virada, que conta com o apoio da Ball e patrocínio da Braskem e do Governo da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura, terá uma série de atividades presenciais.

Realizada há 15 anos, a Virada Sustentável deixou de ser realizada em 2020 em função da pandemia da covid-19, o retorno este ano, segundo a idealizadora Mariana Amaral vem atrelada a uma série de cuidados para garantir a segurança dos participantes em suas mais de 20 atividades, que envolvem uma programação diversa e gratuita com manifestações teatrais, de dança, circo, literatura, diálogos e intervenções urbanas.

“A ideia é promover instalações urbanas que gerem reflexão e consciência para a população, com destaque para intervenções artísticas como a dos ovos gigantes, que tratam do aquecimento global, ou dos grafites. E também voltamos de maneira cuidadosa a promover alguns encontros presenciais, como pequenos shows e conversas.”, afirma.

Para Mariana, ter Salvador como sede da atual edição do festival, se alinha a um empenho da cidade em pensar políticas que possam fazer desenvolver no município uma cultura efetiva de sustentabilidade, por isso é fundamental trazer o cidadão soteropolitano para o debate, já que a preparação para o avanço das mudanças no clima pode afetar mais duramente as cidades que não estiverem preparadas.

“Salvador foi palco de um debate extremamente relevante sobre o tema ao realizar a Semana do Clima, em 2019, com presença de vários cientistas e especialistas do mundo inteiro, e tem um certo papel de destaque nas discussões em nível nacional, com a adoção de uma política para o tema e iniciativas interessantes como o IPTU verde, as hortas urbanas, entre outros”, diz. “O desafio das mudanças climáticas é certamente o maior desafio humanitário que temos num futuro próximo, muito maior do que a pandemia, e a cidade que estiver preparada para lidar com isso terá vantagens em relação àquelas que não se prepararam”, completa.

Fórum

Um dos pontos centrais do Festival é o Fórum Virada Sustentável, que acontece entre os dias 15 e 17, e vai trazer à mesa de debate especialistas locais, nacionais e internacionais, para discutir temas relevantes aos efeitos das mudanças climáticas tanto no contexto ambiental como social e sua relação com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030). De acordo com a curadora do Fórum, Beth Ponte os bate-papos vão abordar a necessidade de uma transformação cultural sobre a forma como a sustentabilidade e o meio ambiente são encarados pela população.

“O processo de curadoria foi muito enriquecedor, e me tocou bastante enquanto cidadã preocupada com a mudanças que estão ocorrendo no clima do nosso planeta”, diz. “O centro de todo esse projeto que buscamos é a mudança cultural e coletiva que o mundo precisa, quando falamos nos impactos ao meio ambiente, pois os fenômenos e catástrofes decorrentes dessas mudanças afeta diretamente, e principalmente as pessoas mais vulneráveis”, explica.

Um dos encontros mais aguardados do evento é a “Mesa das Águas”, que discutirá como Salvador pode ser impactada pela elevação do nível dos oceanos em consequência das mudanças climáticas. O encontro terá a participação do Geólogo, Mestre em Geologia pela Universidade Federal da Bahia e doutor em geologia e geofísica marinha pela Universidade de Miami, José Landim, a ambientalista e coordenadora do Fórum Clima Salvador, Leticia Moura, coordenador do Fórum Clima Salvador e do Instituto Taoca Virgílio Machado.

Virgilio Machado participa da Mesa das Águas

“É interessante perceber como a sociedade civil tem se integrado à discussão de sustentabilidade e meio ambiente, pois todos nós já estamos sentindo os primeiros sinais. A cidade não está adaptada ao clima atual, as chuvas por exemplo diminuíram muito nas últimas décadas, porém a impermeabilização do solo fez os alagamentos explodirem”, aponta.

“E sentiremos cada vez mais os efeitos climáticos, seja no aumento das temperaturas, dos vetores de doenças e mesmo no nível dos mares. E não adiantam ações pontuais, precisamos mudar o paradigma da urbanização, por isso queremos que a população faça parte desse debate”, destaca.

Os diálogos terão a presença do público, mas também serão transmitidos no canal do festival no YouTube (www.youtube.com/viradasustentavel).

Alice Pataxó, ativista indígena baiana que chamou atenção de Malala na COP26, será uma das palestrantes do Fórum Virada Sustentável Salvador

Outras atividades incluídas na programação do festival acontecerão no Palacete das Artes, e nas ruas do Comércio. Os espaços públicos receberão intervenções urbanas, como uma provocação para a população refletir sobre aquecimento global, consumo consciente e preservação ambiental.

Confira abaixo a programação completa da Virada Sustentável:

Sala do coro – Teatro Castro Alves

Entrada gratuita

Ingresso: pelo Sympla, no perfil do TCA

15/12 (quarta-feira)

18h – Abertura do Fórum Virada Sustentável Salvador: Economia circular e economia criativa

A mesa de abertura do Fórum Virada Sustentável Salvador aborda a relação entre sustentabilidade ambiental e criatividade.

André Carvalhal (remota) - Escritor, consultor e especialista em design para sustentabilidade. Autor dos best-sellers "Como salvar o futuro”, “Moda com Propósito”, “A moda imita a vida” e do finalista do prêmio Jabuti 2019 “Viva o fim: Almanaque de um novo mundo”.

Renata Motta (presencial) - Arquiteta, cenógrafa e diretora de arte, tem mais de vinte anos de experiência na área de cenografia e cerca de cem projetos realizados – envolvendo criação de cenários, direção de arte e cenografia para cinema, curadoria, consultoria e realização de workshops.

19 h - Show Abertura Quabales

16/12 (quinta-feira)

17h - Mesa Salvador das Águas: Fórum Clima Salvador na Virada Sustentável

Como Salvador pode ser impactada pela elevação do nível dos oceanos em consequência das mudanças climáticas?

José Landim (presencial) - Geólogo, Mestre em Geologia pela Universidade Federal da Bahia e Doutor em Geologia e Geofísica Marinha pela Universidade de Miami - RMAS - EUA.

Virgílio Machado (remota) - Coordenador do Fórum Clima Salvador e do Instituto Taoca. Ambientalista, colabora com a gestão de uma série de projetos socioambientais na Bahia.

Leticia Moura (remota) - Ambientalista e coordenadora do Fórum Clima Salvador. É mestre em engenharia industrial com foco em tecnologias limpas e processos ambientalmente amigáveis pela UFBA, tendo atuado como pesquisadora no tema de conservação no uso da água na Rede de Tecnologias Limpas (Teclim) no Departamento de Engenharia Ambiental da UFBA (2008 a 2012).

18 h - Mesa Juventudes e ativismo climático

Amanda Costa e Ellen Monielle, que representaram o Brasil na COP26, em Glasgow, e o jovem influencer Kaique Brito falam como as redes sociais são importantes ferramentas para aproximar os jovens do debate sobre mudanças climáticas.

Amanda Costa (remota) - Ativista climática, jovem embaixadora da ONU, delegada do Brasil no G20 Youth Summit e em 2021 entrou para a lista #Under30 da revista Forbes. Entusiasta pela Agenda 2030, tem o objetivo de mobilizar jovens para construírem um mundo inclusivo, colaborativo e sustentável.

Ellen Monielle (remota) - Graduada em Relações internacionais pela Universidade Potiguar, graduanda em Gestão Ambiental pelo Instituto Federal da Paraíba e mestranda em Gestão Pública e Cooperação Internacional pela Universidade Federal da Paraíba. Desde cedo, focou seus estudos em pautas ecológicas, alimentares e amazônicas. É criadora de conteúdo digital no Instagram @eco.fada.

Kaique Brito (presencial) - Jovem influencer e embaixador da WWF-Brasil. Viralizou nas redes sociais com conteúdos humorados sobre racismo e questões ambientais.

19h20 - Show Zé Manoel

17/12 (sexta-feira)

17h - Mesa Justiça Climática e Racismo ambiental

Qual a relação entre a defesa do meio ambiente, o combate às mudanças climáticas e a luta antirracista?

Douglas Belchior (remota)

Professor de história, fundador da Uneafro Brasil, rede de cursos para jovens e adultos da periferia. Membro da Coalizão Negra por Direitos e coordenador de articulação de projetos do Fundo Brasil de direitos humanos.

Raimundo Nascimento (presencial)

Coordenador do Observatório do Racismo Ambiental de Salvador.

18h - Mesa de Encerramento - Direto à terra: Onde as lutas se encontram

Alice Pataxó - Ativista e comunicadora, baiana é fundadora do canal Nuhé no YouTube, jornalista do Projeto Colabora, colunista no Yahoo Brasil e bolsista do Malala Fund.

19h20 - Performance Taina Cerqueira e show Nara Couto

Douglas Belchior participa da Mesa Justiça Climática e Racismo Ambiental

18/12 (sábado)

18h - Shows Hiran e Rachel Reis

19/12 (domingo)

18h - Show Rumpilezinho - Homenagem a Letieres Leite

Palacete das artes – programação infantil

18/12 (sábado)

14h30 - Contação de histórias Teatro Grio

15h10 - A sanfonástica Mulher Lona

16h30 - Balé do TCA

19/12 (domingo)

14h30 - Nariz de Cogumelo Clássicos

15h30 - Orquestra Sinfônica da Bahia (Camerata) - Cine Concerto

16h30 - Balé do TCA

Ruas do Comércio

De 15 a 19 de dezembro (quarta a domingo)

Braskem recicla - Estação para disseminação de informações sobre Economia Circular e arrecadação de resíduos recicláveis. O visitante poderá participar de uma experiência sustentável com suporte de jogos interativos e exposição sobre o ciclo do plástico verde.

Intervenções urbanas - Eggcident – obra do artista holandês Henk Hofstra

Onde: praça do Mercado Modelo

Projeto Murais - Movimento Urbano de Arte Livre - os murais vão continuar nas fachadas dos prédios como legado da Virada

Trabalho da artista Sirc

Onde: Rua Miguel Calmon, 16, Comércio

Trabalho do artista TarcioV

Onde: fachada do Edifício Carlos Kiappe, na rua Miguel Calmon, Comércio

Trabalho da artista Isabela Seifarth

Onde: achada do Edifício Cidade Baixa, na rua Miguel Calmon, Comércio

Trabalho da artista Zana Nacola

Onde: Estacionamento Estapar, na Avenida da França, 414, Comércio



