Virada Sustentável Salvador é confirmada para dezembro com atrações presenciais

A Virada Sustentável Salvador, maior festival sobre cultura e sustentabilidade na América Latina, retornará à capital baiana entre 15 e 19 de dezembro. Após um ano suspenso, por conta da pandemia, o evento será realizado em um novo formato, com atividades presenciais e online.

Com o tema "A mudança que o mundo precisa é cultural", o projeto tem patrocínio da Braskem e do Governo da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura.

Durante os cinco dias da Virada, serão realizadas 20 atividades, em uma programação diversa e gratuita, envolvendo manifestações teatrais, de dança, circo, literatura, diálogos e intervenções urbanas.

As apresentações vão propor discussões sobre temas essenciais para o futuro, envolvendo questões sobre a mudança climática e sua relação com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030).

"A arte e a cultura são importantes ferramentas na construção de novas práticas que garantam um futuro mais sustentável, o que é cada vez mais urgente", pontuou Mariana Amaral, idealizadora da Virada Sustentável Salvador.

Patrocinadora do evento, a Braskem propõe uma reflexão sobre economia circular. "Buscamos atuar como agentes de transformação, fomentando a conscientização das pessoas sobre como mudanças de hábitos simples são fundamentais para construirmos um futuro mais sustentável. Por isso, incentivamos ações educativas que promovam o consumo consciente e descarte adequado dos resíduos", afirma Ana Laura Sivieri, Diretora de Marketing e Comunicação da Braskem.

O impacto das mudanças climáticas nas diferentes esferas da sociedade será discutido durante diálogos formativos, que terão a participação de escritores, ativistas, pesquisadores e formadores de opinião em cultura e sustentabilidade. Esses momentos terão a presença do público, mas também serão transmitidos no canal do festival no YouTube (www.youtube.com/viradasustentavel).

O festival também terá programação no Palacete das Artes e nas ruas do Comércio, centro antigo de Salvador. Espaços públicos receberão intervenções urbanas, como uma provocação para a população refletir sobre aquecimento global, consumo consciente e preservação ambiental. Por meio da arte, a Virada Sustentável propõe a adoção de soluções sustentáveis em temas presentes no cotidiano das cidades.