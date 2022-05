Virginia Fonseca revela nome e sexo do segundo filho com Zé Felipe

Nesta segunda-feira, dia 30, Virgínia Fonseca realizou uma festa de aniversário para sua primogênita, Maria Alice, que completou 1 ano. Grávida de um segundo bebê, a influenciadora aproveitou o momento para fazer um chá revelação. Ela e Zé Felipe serão pais de outra menina.

A informação foi publicada por Virgínia no Stories do Instagram às 23h37 com o nome da criança: "A Maria Flor vem", escreveu.

"O chá veio e vem a Maria Flor. Depois comento com vocês por que eu decidi, porque eu tinha falado que não ia fazer e podia mudar de ideia, e eu mudei Depois vou comentar com vocês, senão vou ficar a festa inteira (falando disso)", acrescentou ela em vídeo.