Virou meme: máscaras para alunos de Manaus são comparadas a mochilas de Jequié

A Secretaria de Educação do Amazonas distribuiu máscaras para os estudantes da rede pública, como forma de ajuda-los a se prevenirem contra o coronavírus, mas a ação acabou motivando piadas e memes na internet, alguns feitos pelos próprios alunos.

Internautas chegaram o tamanho comparar o tamanho desproporcional do artefato às mochilas gigantes, distribuídas a estudantes da educação infantil, na cidade baiana de Jequié, em 2017.

Entre as brincadeiras, algumas demostraram uso incorreto das máscaras, cobrindo os olhos, e não sobre o nariz e a boca, como recomendado.

Também houve casos de aluno cobrindo todo o rosto, outro de uma colega fazendo a sobrancelha da outra, desrespeitando o distanciamento estabelecido para o retorno às aulas.

Em nota, Governo do Amazonas informou que durante todo o processo de retorno às aulas presenciais, as equipes da Secretaria de Educação são responsáveis pela orientação da necessidade do uso correto das máscaras e obrigatoriedade da mesma dentro da sala de aula. “Não é permitida a entrada de estudantes sem máscara. [...] Quanto às normas de distanciamento dentro das escolas, todas as unidades estão sinalizadas e orientadas a evitar aglomerações inclusive com as quadras esportivas e áreas comuns fechadas. Em relação a área externa da escola, a Secretaria de Educação também orienta a necessidade de evitar aglomerações na frente da escola, mas não é responsável pelos estudantes a partir da saída", diz a nota do governo, divulgada pelo portal G1.

As aulas presenciais retornaram na segunda-feira (10), após 146 dias suspensas por conta da pandemia do novo coronavírus. O Amazonas foi o primeiro estado do país a retomar as atividades nas escolas públicas.

O estado chegou a observar colapso no sistema de saúde pública e no sistema funerário, por conta da pandemia de covid-19, que já infectou mais de 107 mil amazonenses e matou mais de 3 mil no estado do Norte do país.

