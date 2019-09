Visitação do memorial da Igreja da Conceição da Praia começa no dia 10

Salvador vai ganhar mais um local de visitação pública para baianos e turistas. A partir do dia 10 de setembro, terça-feira da semana que vem, será aberto o memorial da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia.

A entrada custará R$ 6 e terá visita guiada por um monitor. Ao final do percurso, cada pessoa ganhará um Card3D com QRcode que contém a história da Basílica. Já quem optar pela visita à área térrea da Basílica e realizar o “Caminho da Ave Maria”, não pagará nada. Neste caso, no entanto, a visita é agendada e precisa ter um grupo mínimo de 10 pessoa e máximo de 20.

Construído entre o final do século 18 e o início do século 19, o templo, que fica no bairro do Comércio, é um dos mais antigos da capital baiana e é também sede das celebrações ao dia dedicado à santa, em 8 de dezembro.

Para receber o público, o local passa por reformas, mas sem deixar de lado sua carga histórica. Algumas ruínas da capela de taipa, fundada em 1549 e que deu origem à igreja séculos depois, ainda possui algumas de suas ruínas preservadas.

De acordo com a atual administradora da Igreja da Conceição, Marília Gabriela, o objetivo é preservar antiguidades e não descaracterizar o espaço. “Vamos contar a história de cada pedacinho daqui para os visitantes”,

Entre as principais novidades do memorial estão o lançamento de um DVD que narra a história da Igreja e um livro, assinado por Alícia Duhá Lose e Vanilda Salignac de Souza Mazzoni, com as principais datas relacionadas à Irmandade. Já nas dependências do local, os visitantes agora poderão contemplar uma fonte, que foi instalada em área aberta, doada para a igreja.

O Cemitério dos Escravos também passa por processo de reforma e limpeza. O local conta ainda com relíquias como uma roupa utilizada para vestir a imagem de Nossa Senhora que sai nas procissões, peça, doada pela família de J.J. Seabra, trajes antigos de sacerdotes que foram encontrados recentemente, e um órgão alemão de 1.100 flautas, de 1819.

“Muitas vezes os próprios moradores de Salvador não conhecem os tesouros patrimoniais que guardamos aqui, que são importantes atrativos para os turistas que nos visitam”, afirmou o secretário estadual do Turismo, Fausto Franco.

Memorial será aberto no dia 10 de setembro (Foto: Tatiana Azeviche)

Preparativos

O dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia é apenas em 8 de dezembro, mas quem deseja participar dos festejos precisa ficar ciente dos dias dedicados a cada etapa do processo. A novena para a santa, por exemplo, começa no dia 29 de novembro.

Já no dia 8 de dezembro acontece a grande festa da padroeira da Bahia, que contará com missas e uma procissão pelas ruas do Comércio. O evento abre o calendário festivo que se encerra com o Carnaval.

Os festejos também contam com uma orquestra e coral de 36 integrantes, entre músicos e cantores, regidos pelo maestro David Tourinho.