Visitas ao Zoológico poderão ser feitas a noite e em grupo

A partir de agora, será possível visitar o Zoológico de Salvador, no bairro de Ondina. O programa é chamado de "Zoo Noturno" e, para poder ter acesso ao espaço, é necessário agendar a visita, para um grupo de, no mínimo, 15 pessoas. As visitas noturnas podem ser feitas nas segundas e nas quintas, das 18h30 às 20h.

O Insituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) informou que o máximo de pessoas permitidas num só grupo é de 25. O agendamento pode ser feito pelo telefone 3116-7954 - como a operação do administrativo é reduzida aos finais de semana, o órgão recomenda que os agendamentos sejam feitos, por ligação, a partir da terça.

Da visitação, é possível assistir ao teatro de sombras, além de palestra sobre educação ambiental e ronda orientada. A ideia do programa é proporcionar ao público um passeio que possibilite aos visitantes observar de perto o comportamento de algumas espécies de hábitos noturnos. Não é permitida a presença de crianças menores de oito anos.

As visitas diurnas acontecem da terça-feira ao domingo, das 8h30 as 17h.