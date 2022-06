Vista mar: restaurante recém-aberto na Barra vira atração por ‘rasgos’ em parede  

Bendito Quintal aposta em ‘rasgos’ na parede e vista para a Baía de Todos-os-Santos (Foto: Reprodução Redes Sociais)

O restaurante Bendito Quintal, inaugurado no fim do ano passado na Ladeira da Barra, possui grandes rasgos na parede – algo similar com o que Lina Bo Bardi (1914-1992) projetou em obras como a do Restaurante Coati, no Centro Histórico da capital baiana, e a do SESC Pompeia, em São Paulo - para que os clientes possam apreciar a vista privilegiada, afinal o lugar, localizado ao lado da Pousada Brisa Mar, está debruçado para o principal cartão postal da cidade: a Baía de Todos os Santos.

As aberturas também ajudam a melhorar a ventilação e, de quebra, estimulam os posts nas redes sociais de quem aguarda uma das iguarias preparada pela equipe de Dona Selma, proprietária do espaço, que ficou famoso - e concorrido - nos últimos meses. Por lá, em ambiente informal, as oportunidades de consumo se dividem entre café da manhã e almoço, já que o funcionamento da casa nunca passa das 18h, quando o sol se põe.

Lírios

Conhecida principalmente pelas fotografias de fachadas e detalhes da arquitetura de habitações populares, a fotógrafa Anna Mariani morreu em São Paulo, na última quinta-feira, aos 87 anos. Nascida no Rio de Janeiro, mas criada em Salvador, a artista já estava com a saúde debilitada e morreu de causas naturais. O velório aconteceu na sexta-feira. Anna, que, no início do ano, havia doado todo seu acervo para o Instituto Moreira Salles, ganhará um documentário produzido pelo diretor Alberto Renault. O filme está em processo final de produção.





Antonio Carlos Júnior e Rosário Magalhães (Foto: Divulgação)

Homenagem

Rosário Magalhães celebra aniversário hoje e passa a data, em família, ao lado do marido, o empresário Antonio Carlos Magalhães Júnior, no apartamento da Vitória, em Salvador. Mãe de Renata de Magalhães Correia, diretora e acionista do Jornal Correio, e do pré-candidato a governador da Bahia ACM Neto, Rosário tem como traço particular o cultivo das amizades antigas, e das novas, que sempre acolhe com carinho e proteção. É, também, uma figura forte, fiel e extremamente dedicada as causas sociais e ao olhar para o próximo.

Sonhar grande

Nizan Guanaes participou do programa “Olhares Brasileiros, com Abilio Diniz”, domingo, na CNN Brasil. O publicitário baiano destacou a importância de parar de enxergar o país como uma coisa abstrata. “O Brasil somos nós”, disse Guanaes, que também ressaltou a necessidade do país voltar a sonhar grande.

Personagem da semana

Se antes da pandemia, a publicidade já era um dos setores da comunicação que mais passava por mudanças, nos últimos dois anos, a forma de divulgar marcas não só ganhou atualizações como o próprio modelo de negócio foi totalmente modificado. “Desenvolvemos a mentalidade de startup. Abrimos mão das grandes estruturas, apostamos em inovação e investimos em tecnologia. Hoje temos mais resultados, menos custos e mais agilidade”, destaca o publicitário Gustavo Queiroz, que comemora uma conquista recente da Nibs, eleita “agência do ano” pelo Prêmio Ademi. Juntamente com o prêmio, a empresa anunciou a chegada de novas contas para sua carteira. De acordo com Gustavo, “a Nibs representa uma nova geração de empresas de comunicação. O modelo de trabalho é tão disruptivo que já nasceu officeless antes da pandemia. Esse modelo tem atraído empresas que buscam soluções inovadoras para seu trabalho de comunicação e marketing”.

Jantar comemorativo

Trazendo a gastronomia baiana como carro-chefe, o Restaurante Origem, comandado pelos chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca, completa seis anos de atuação no dia 28 de julho. Para comemorar, o premiado espaço promoverá um jantar especial com os chefs Gabriel Coelho (campeão Mestre do Sabor), Júlia Tricate (campeã do The Taste Brasil), Cadu Moura (finalista Mestre do Sabor), Kaywa Hilton (Mestre do Sabor) e Djalma Vitor (finalista Mestre do Sabor), além dos próprios anfitriões, Fabricio e Lisiane. Localizado no Caminho das Árvores, o estabelecimento figura na lista dos melhores restaurantes contemporâneos da cidade. As reservas – com vagas limitadas – podem ser feitas através do telefone (71) 9 9202 -4587.

Carlos Prazeres (Gabrielle Guido/divulgação)

Ponte aérea

Após mais de 10 anos morando em Salvador, onde assumiu, em 2011, o cargo de Diretor Artístico Regente Titular da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), o maestro Carlos Prazeres passará a se dividir entre a Bahia e São Paulo, ainda em 2022. Ele assumirá também a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, depois de transformar, em termos de técnica e repertório, o trabalho da OSBA, aproximando a música de concerto do público popular.

*Leia entrevista com Carlos Prazeres no aloalobahia.com

Salvador em destaque

Salvador tem espaço carinhoso reservado no capítulo dedicado ao Brasil no livro "Volta ao Mundo: Um guia irreverente", que chega ao país pela editora Intrínseca (R$ 89,90). A obra é assinada pelo aclamado chef e autor de best-sellers Anthony Bourdain, apresentador das séries "Fazendo Escala", "Sem Reservas" e "Lugares Desconhecidos", e por Laurie Woolever, editora de gastronomia e viagens de veículos prestigiados como "The New York Times", "GQ" e "Food and Wine", que concluiu a escrita após a morte inesperada do amigo em 2018, aos 61 anos.

Quando revela o que achou da capital baiana, Bourdain compartilha suas impressões sobre o acarajé (de Dinha, no Rio Vermelho), saboreado por ele quando esteve na cidade. A clássica caipirinha e o democrático queijo coalho também entram em sua lista do Brasil, país que visitou diversas vezes - a primeira em 2003, quando conheceu o restaurante Manacá, do chef Edinho Engel (Amado). “Você não pode perder um lugar como este porque não existem muitos no mundo que cheguem perto", escreveu o autor.