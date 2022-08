'Visualizo o Vitória se classificando e sendo campeão', projeta o capitão Alan Santos

O Vitória enfrenta um momento de turbulência em meio ao quadrangular decisivo da Série C. Sob o comando do técnico João Burse, time e torcida se acostumaram a não perder. Os nove jogos de invencibilidade conduziram o rubro-negro de forma heroica à segunda fase, mas a quebra dessa sequência ocorreu de forma avassaladora, com a goleada por 5x1 sofrida diante do Figueirense, no final de semana.

Capitão do Vitória, Alan Santos não se exime do papel de líder. Embora reconheça o baque, ele se mostra confiante numa rápida reabilitação no campeonato. Para o zagueiro, a derrota faz parte do passado e as atenções já estão voltadas para o futuro. No domingo (4), o Leão recebe o ABC, às 17h, no Barradão.

"A gente esqueceu o que aconteceu, agora nosso foco é o ABC. Estamos vivíssimos no campeonato, não tem que dar ênfase a uma derrota. Lógico que machuca. (...) Às vezes é necessário doer, mexer na ferida, para que a gente possa buscar de uma forma que tem que ser buscada nessa reta final para que possa ter o acesso. Foi no momento necessário, todo grupo sentiu um pouco o que tinha que sentir. Agora é dar ênfase no que temos que fazer contra o ABC, ver os pontos fracos e fortes deles para estar atento no domingo", afirmou o jogador de 31 anos.

Um dos mais experientes do elenco, Alan Santos tira lições do tropeço em Florianópolis. "A derrota ensina muito mais do que a vitória. A gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Então a gente aprendeu de uma forma dolorida porque o sábio aprende com o erro dos outros e a gente aprendeu com o nosso próprio erro. Vamos tirar muitas lições com os nossos erros. Falei que a gente tem que trocar peça, encher o pneu com o carro andando, o campeonato está aí, não podemos parar por causa de uma derrota. Temos que seguir em frente para buscar os três pontos", vislumbra.

O Vitória ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com os mesmos três pontos do Figueirense, porém pior saldo de gols, consequência do placar elástico sofrido (3 contra -3). Próximo adversário rubro-negro, o ABC tem seis pontos e não só lidera como é o único time com 100% de aproveitamento entre os oito que disputam os quadrangulares. O Paysandu é o lanterna do grupo, sem pontuar. Os dois primeiros colocados de cada grupo conquistarão o acesso à Série B.

Apesar do bom momento do ABC, Alan Santos está confiante que o Vitória vencerá o jogo e mais uma vez mostrará poder de reação no campeonato.

"Ser Vitória é acreditar até o final. Recebo muita mensagem, gosto de ler todas, não dá para responder todo mundo. Tem vários tipos de pessoas, uma acredita, outra duvida. Já vivemos isso contra o São José, ganhamos lá e saímos da zona de rebaixamento. (...) A gente tem que se preparar para o próximo jogo com mentalidade para vencer. (...) Agora é bola para frente, temos que reagir. Não dá pra ficar em nocaute no chão. É assimilar o mais rápido esse golpe e pensar no ABC", prega o zagueiro.

Alan Santos se refere a um retrospecto recente. Pouco mais de dois meses atrás, o Vitória lutava contra o rebaixamento. João Burse chegou em junho com a missão de evitar a queda para a Série D, e o time conseguiu uma arrancada suficiente para classificar para a segunda fase.

O técnico assumiu o time na 12ª rodada, quando o Leão estava na 16ª posição e tinha os mesmos 11 pontos do Floresta, que abria a zona de rebaixamento, em 17º lugar. A vaga no quadrangular foi assegurada na rodada derradeira da fase classificatória, após cinco triunfos e três empates.

Baseado na própria experiência e principalmente no que viveu com o time nos últimos meses, o dono da braçadeira tratou de pedir o apoio da torcida, que tem lotado o Barradão com frequência.

"Peço que os torcedores que estejam duvidando voltem atrás porque já vivemos isso dentro do campeonato. Muita gente duvidava. Costumo falar que as pessoas são como Tomé, né? Só creem quando veem. Visualizo o Vitória se classificando e sendo campeão", projeta Alan Santos.