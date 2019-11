Vítima de acidente em Maraú, Tuka Rocha voltou ao avião para salvar criança

O ex-piloto da Stock Car Tuka Rocha, vítima do acidente aéreo em Maraú, teria voltado ao avião para resgatar Eduardo Brandão, de 6 anos, que também estava a bordo. O menino é filho da jornalista Marcela Brandão Elias, que morreu no local do acidente. A informação foi divulgada pelo piloto Felipe Massa.

"Você foi um herói em voltar para salvar a vida de uma criança que estava no avião. Que Deus te receba de braços abertos", escreveu Massa, em uma homenagem ao amigo no Instagram.

Tuka, que se chamava Christiano Chiaradia Alcoba Rocha e tinha 36 anos, estava internado no Hospital Geral do Estado, em Salvador, e teve 80% do corpo queimado no acidente. Além dele, a jornalista e relações públicas Marcela Brandão Elias, 37 anos, também não resistiu e morreu carbonizada ainda no local do acidente. A irmã dela, Maysa Mussi, foi a segunda vítima, e morreu neste sábado (16).

Os corpos dos três já foram liberados pelo Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), que aguarda apenas os familiares resolverem os trâmites para o traslado até São Paulo.

De acordo com a assessoria do ex-atleta, Tuka sofreu queimaduras superficiais, mas estava com o sistema respiratório bastante comprometido, por ter inalado muita fumaça no acidente. Ele passou por uma cirurgia na madrugada de quinta-feira para sexta-feira, que foi bem-sucedida, e chegou a ser submetido a um segundo procedimento para limpar tórax e pernas, mas não teve tempo de se recuperar. Tuka também apresentou falha no sistema renal e passou por diálise.

Internados

Sete vítimas do acidente permanecem internadas no Hospital Geral do Estado (HGE) e estão em estado grave: Eduardo Trajano Elias, Eduardo Brandão (de 6 anos e filho de Marcela e Eduardo); Eduardo Mussi, marido de Maysa Mussi e irmão do deputado federal licenciado Guilherme Mussi (PP-SP); Marcelo Constantino Alves, neto de Nonô Constantivo, fundador da Gol; Marie Cavelan, Fernando Oliveira e Aires Napoleão Guerra, piloto do avião que caiu nesta quinta-feira (14).

Vítimas do acidente aéreo: