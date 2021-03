Vítima de assalto tenta resgatar pertences com bandido baleado e acaba morto

Uma tentativa de assalto terminou em tragédia, com pelo menos dois mortos e um ferido na tarde desta terça-feira (9). O caso aconteceu no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário.

Tudo começou com uma tentativa de assalto. Rodrigo de Jesus dos Santos estava na região e abordou Ueslei Miranda de Jesus, 24 anos, anunciando o assalto. Ao tentar fugir com os pertences da vítima, o ladrão foi perseguido por um policial militar reformado, que passava pelo local, e pela pelo próprio Ueslei.

Segundo moradores da região, durante a perseguição a pé, houve troca de tiros entre o PM e Rodrigo. O bandido foi baleado e caiu na rua. Ao ver o ladrão no chão, Ueslei partiu para cima dele, acreditando que ele estava morto e tentou recuperar seus pertences. Nessa hora, mesmo ferido, Rodrigo se ergueu e atirou no peito da vítima, que não resistiu e morreu no local.

Revoltados com a situação, populares que estavam no local partiram para cima do bandido e começaram a atacá-lo com pauladas e chutes. Rodrigo foi linchado e morreu no local. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que, no momento em que era agredido, Rodrigo ainda mexia braços e pernas na tentativa de ficar em pé. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu.

Na confusão, o policial militar aposentado, de 53 anos, também ficou ferido. Ele foi atingindo por um tiro no maxilar durante o confronto e precisou ser socorrido para o Hospital do Subúrbio, onde está internado. Moradores relataram que ele não corre risco de morte.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura a morte de Ueslei e a tentativa de homicídio contra o PM. “Segundo informações preliminares, as vítimas reagiram e houve troca de tiros com o suspeito, que também foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, onde morreu. Além dos disparos, Rodrigo teria sido espancado. A causa da morte será confirmada pela perícia. O caso está sendo investigado pela 3ª DH/BTS”.

Já a explicação do fato apresentada pela Polícia Militar é diferente das versões de moradores e a da própria Polícia Civil. Por meio de nota, a corporação diz que “no local, de acordo com informação de populares, quatro homens assaltaram uma van de transporte alternativo, quando passageiros reagiram, havendo uma troca de tiros que atingiu três pessoas. Um dos suspeitos foi atingido e surrado por populares, sendo socorrido por policiais militares para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu. Outros dois feridos foram socorridos por populares para o Hospital do Subúrbio, porém um deles não resistiu aos ferimentos”, diz nota.

A PM encerra dizendo que “uma das vítimas foi identificada como policial militar da reserva e permanece na unidade hospitalar sob cuidados médicos”.