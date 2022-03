Vítimas estavam em festa do tipo ‘paredão’ quando baleadas em Fazenda Grande II

As vítimas baleadas em Fazenda Grande II, entre o fim da tarde de domingo (13) e a madrugada desta segunda-feira (14), estavam em uma festa do tipo “paredão”, no Parque São José. Nesta situação, quatro pessoas foram atingidas, sendo que uma morreu no local. As demais foram socorridas. No entanto, uma não resistiu e outra morreu depois de receber alta - o carro em que ela estava foi atacado, perfurado por balas e outras duas pessoas também foram assassinadas.

De acordo com a Polícia Militar, a 3ª CIPM foi acionada pela Cicom com a informação de que haviam ocorrido disparos de arma de fogo na localidade. A investigação dos crimes ficará a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Segundo alguns moradores, o paredão começou no início da tarde de domingo na praça do Loteamento Parque São José. "Isso aqui estava lotado. Muita gente de fora. Muitos carros. Uma confusão. Já quero me mudar daqui", relatou uma senhora que reside no local há pouco mais de um ano. "Estava em casa quando escutei os tiros. Fui pra janela e só vi aquela correria , povo gritando desesperado, pedindo socorro", relatou ela.

Outro morador disse que os disparos forma realizados por mais de uma pessoa. "Foi muito tiro, muito mesmo. Quem fez não estava sozinho. Dava pra ouvir o som diferentes das armas", contou ele.

Baleados

Um dos baleados é Mateus dos Santos Moreira, 22 anos. Ele morreu no local. Segundo a Polícia Civil, Pablo Lima Gomes da Cunha, 27 anos, e Carlos Eduardo Santos de Souza Filho, 23, foram socorridos para o Hospital Eládio Lasserre. Pablo não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Já Carlos recebeu alta após o atendimento médico. Quando voltava para casa, ele sofreu uma emboscada por dois homens em uma moto. O carro foi interceptado e efetuaram diversos tiros. Ele morreu no local. Os disparos atingiram também mãe e o padrasto que estavam com ele, Claudia Santos da Silva, 43, e Elias Gonçalves Viana, 63, respectivamente. Eles não resistiram.