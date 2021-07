Vitória abre 2x0, mas cede empate ao Sampaio Corrêa nos acréscimos

O Vitória parecia que, finalmente, ia quebrar sua sequência negativa na Série B. No Barradão, o Leão abriu 2x0 diante do Sampaio Corrêa, e seguiu na frente do placar até os 46 minutos do segundo tempo. Mas cedeu o empate nos acréscimos, e deixou de conquistar o triunfo na noite desta terça-feira (13), pela 11ª rodada do campeonato.

O rubro-negro inaugurou o marcador ainda aos 6 minutos, com Dinei, de pênalti. David, em um contra-ataque mortal iniciado por Fernando Neto, fez o segundo. Mas, na etapa final, focou demais em se defender, pouco fez e não foi efetivo. Já o time do Maranhão também mostrava dificuldade de criação, só que conseguiu um pênalti duvidoso aos 16 minutos, em lance de Cedric em Ciel. O atacante cobrou e converteu. Aos 47, quando a vitória do Leão parecia estar garantida, a equipe cometeu uma falta na intermediária, Ciel cobrou e deixou tudo igual.

Com o resultado, o rubro-negro ampliou o jejum sem ganhar para seis partidas. São três derrotas e três empates na sequência. Chegou aos 9 pontos e voltou para a 16ª colocação. Mas ainda corre risco de entrar na zona de rebaixamento com o fim da rodada. Para que isso não aconteça, terá que torcer para que o Remo não vença o Brusque nesta quarta-feira (14), às 21h30, em casa, no estádio Baenão.

Na próxima rodada, o Vitória viaja até o Rio Grande do Sul. O Leão vai encarar o Brasil de Pelotas no estádio Bento Freitas no sábado (17), às 11h. O técnico Ramon Menezes não terá à disposição o zagueiro Marcelo Alves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O jogo

O Vitória entrou em campo com duas mudanças. O volante Pablo Siles, que até então havia sido titular em todos os jogos da era Ramon Menezes, cumpriu suspensão automática após ser expulso contra o Confiança, e o escolhido para a vaga foi Gabriel Bispo. Na zaga, Thalisson Kelven, recuperado de cansaço muscular, ficou com o lugar de João Victor, que ficou de fora dos relacionados por opção de Ramon.

O primeiro tempo começou morno, com os dois times tocando a bola, mas sem atacar. Até que, aos seis minutos, o cenário mudou. Pedrinho lançou David, que surgia em disparada. O camisa 7, porém, foi atropelado pelo goleiro Mota na área, e o árbitro marcou o pênalti na hora. Dinei bateu forte, o arqueiro foi na bola, desviou, mas ela morreu no fundo do gol: 1x0 para o Vitória.

Depois do gol, a partida voltou a ficar truncada. Os times mostravam dificuldades para chegar ao ataque, errando muitos passes. O Sampaio até rondava a área rubro-negra, mas não acertava o último passe.

Aos 30 minutos, um contra-ataque mortal garantiu o segundo gol do Leão. Fernando Neto avançou e deu um ótimo passe para David, que saiu em velocidade e bateu cruzado na saída de Mota. O Vitória ainda poderia ter chegado ao terceiro gol aos 36 minutos, em cobrança de falta feita por Bruno, mas o goleiro saltou e defendeu.

No segundo tempo, o Sampaio voltou mais ligado, com a maior posse de bola e buscando a pressão. Mas não conseguia espaço para avançar para o ataque, encontrando um Leão bem fechado.

Já o Vitória jogava no erro do rival, e teve duas belas chances nos dez primeiros minutos. Aos 7, David deu passe para Bruno Oliveira. A defesa do Sampaio não acompanhou e, por pouco, o meia não marcou. Três minutos depois, David recebeu de Dinei, saiu cara a cara com o goleiro, mas Mota defendeu.

Aos 16 minutos, mais um pênalti, dessa vez, para o visitante. Ciel recebeu lançamento de Pimentinha, foi empurrado por Cedric e o juiz marcou a penalidade. O próprio Ciel cobrou no canto esquerdo de Ronaldo, que pulou para o outro canto: 2x1.

O Sampaio por pouco não empatou aos 28 minutos. Romarinho chegou à linha de fundo e cruzou para Ciel, que trombou com a defesa e não conseguiu marcar. Dez minutos depois, foi a vez do Vitória chegar com perigo. Pedrinho fez boa jogada pela esquerda e chutou forte, para a boa defesa de Mota.

Aos 47, quando ninguém produzia mais nada, o Leão foi punido pelas chances perdidas. Em cobrança de falta, Ciel mandou a bola no canto direito de Ronaldo, que até saltou nela, mas não conseguiu evitar o gol dos visitantes, e o empate foi selado.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2x2 Sampaio Corrêa - 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Vitória: Ronaldo, Cedric, Thalisson Kelven, Wallace (Marcelo Alves) e Pedrinho; Gabriel Bispo, João Pedro (Eduardo), Fernando Neto e Bruno Oliveira (Soares); David (Roberto) e Dinei (Eron). Técnico: Ramon Menezes.

Sampaio Corrêa: Mota; Luís Gustavo (Watson), Paulo Sérgio, Nilson Júnior e Zé Mario (Felipinho); Mauro Silva, Ferreira (Jefinho) e Eloir (Romarinho); Jean Silva (Roney), Pimentinha e Ciel. Técnico: Felipe Surian.

Estádio: Barradão

Gols: Dinei, aos 8 minutos, David, aos 30 minutos do primeiro tempo; Ciel, aos 16 minutos e aos 47 minutos do segundo tempo;

Cartões amarelos: Gabriel Bispo, Wallace, Thalisson Kelven, Marcelo Alves, João Pedro e Dinei, do Vitória; Felipe Surian (técnico), Mota, Ferreira e Pimentinha, do Sampaio Corrêa;

Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima, auxiliado por Ricardo Bezerra Chianca e Francisco Xavier Bezerra Júnior (trio de Pernambuco).