Vitória acerta a contratação de goleiro uruguaio

O Vitória vai ter um novo goleiro após a pausa para a Copa América. O Leão acertou a contratação do uruguaio Martín Rodríguez, de 29 anos. A chegada do novo goleiro foi confirmada pelo presidente rubro-negro, Paulo Carneiro, ao Globo Esporte.

Martín Rodríguez estava no Racing do Uruguai e disputou 15 jogos pela equipe de Montevidéu neste ano. O goleiro acumula passagens também pelo Montevideo Wanderers, Juventud e pelo colombiano Deportivo Pereira. O Vitória será a segunda experiência de Martín fora do Uruguai.

Martín Rodríguez chegará a Salvador para resolver um problema crônico. O Leão já teve quatro goleiros na temporada. Caíque, João Gabriel, Ronaldo e Lucas Arcanjo se alternaram no gol rubro-negro e não conseguiram se firmar.

Atualmente o Vitória vive situação delicada na Série B do Brasileirão. O Leão ocupa a lanterna da competição, com apenas quatro pontos em oito jogos. O time volta aos gramados no dia 9 de julho, quando enfrenta o Cuiabá, no Barradão.