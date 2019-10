Vitória acerta a contratação do lateral Thiago Carleto

Em meio ao turbilhão que vive na Série B, o Vitória acertou mais uma contratação para a sequência do Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo Thiago Carleto vai reforçar o elenco do técnico Geninho.

O jogador de 30 anos estava no Ceará e rompeu o contrato com o alvinegro para acertar com o Leão. O anúncio da contratação foi feito pelo próprio jogador em um comentário de uma postagem do Vitória nas redes sociais.

Com passagens por equipes como Santos, São Paulo, Fluminense e Athletico-PR, Carleto estava no Ceará desde fevereiro e chegou a ser titular da equipe. O jogador conviveu com lesões e perdeu espaço no elenco.

Este ano, Carleto fez 12 jogos e marcou dois gols pelo Ceará. No Vitória, o jogador vai disputar posição com os laterais Capa e Chiquinho.