Vitória acerta a volta de Escudero

O meia Damián Escudero está de volta ao Vitória. Após uma passagem de sucesso entre 2013 e 2015, o jogador, chamado de 'Escumito' pelos rubro-negros, deve chegar na sexta-feira (22) para começar uma pré-temporada pelo Leão antes de assinar contrato. O acerto foi confirmado ao CORREIO por fontes ligadas ao jogador e ao Vitória.

Escudero, argentino de 31 anos, estava sem clube desde o início de 2018, quando deixou o Vasco após conseguir a quebra de vínculo devido a atrasos no recolhimento de FGTS. O meia vinha mantendo a forma física na Argentina. Após deixar o Leão, ele passou pelo mexicano Puebla antes de acertar com o alvinegro carioca.

Ao site Arena Rubro-Negra, o presidente Ricardo David afirmou que ofereceu a estrutura do Vitória para o jogador treinar durante 30 dias em fase de observação e que, "ao final desse período, Chamusca e a comissão técnica vão decidir se fisicamente ele está bem, se taticamente poderá nos ajudar". Segundo o dirigente, o clube não terá custos com o atleta durante o prazo combinado.

Pelo Vitória, Escudero atuou em 91 jogos e marcou 18 gols. Destacou-se na temporada 2013, ao lado do compatriota Maxi Biancucchi e do paraguaio Luis Cáceres no time que terminou o Campeonato Brasileiro na 5ª colocação.

Em 2014, logo no início do ano, teve uma lesão no ligamento cruzado do joelho e precisou passar por cirurgia, perdendo a maior parte da temporada. No ano seguinte, ajudou o Leão a retornar à Série A. Na volta ao Brasil, em 2017, não obteve o mesmo sucesso pelo Vasco, atuando somente em 20 jogos, com um gol marcado.