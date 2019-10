Vitória acerta com lateral direito Jonathan Bocão, ex-ABC

As inscrições de jogadores para a Série B do Campeonato Brasileiro se encerram nesta semana e o Vitória corre contra o tempo para reforçar o elenco. Dois atletas começaram a realizar exames médicos na Toca do Leão nesta quarta-feira (2). Além de Thiago Carleto, o lateral direito Jonathan Bocão também irá compor o grupo rubro-negro nas últimas 13 rodadas.

Jonathan tem 26 anos e seu último clube foi o ABC, com o qual foi rebaixado para a Série D. O lateral esteve em campo com a camisa da equipe potiguar em apenas duas partidas. Entrou no decorrer do empate com o Imperatriz e da derrota para o Globo.

Ele também defendeu clubes como Avaí, Goiás, CRB, Ferroviária-SP e Água Santa-SP. No ano passado, o lateral fechou com o Náutico, mas passou uma semana na equipe pernambucana e acabou sendo liberado porque não conseguiu um acordo com o Santo André, seu clube de origem, para uma renovação de contrato.

No Vitória, Jonathan Bocão terá a concorrência de Matheus Rocha e Van. Com a chegada dos dois reforços, o Leão passa a ter 36 jogadores contratados na temporada.

Com 25 pontos, o rubro-negro ocupa a zona de rebaixamento, em 18º lugar. O time comandado por Geninho entra em campo na quinta-feira (3), às 21h30, contra o Sport, na Fonte Nova.