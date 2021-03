Vitória acerta com Ygor Catatau e Raul Prata

O Vitória segue na busca por reforços para 2021 e tem encaminhado mais dois acertos. O atacante Ygor Catatau, que estava emprestado pelo Madureira ao Vasco na temporada passada, e o lateral direito Raul Prata, ex-Sport, têm negociação avançada com o Leão.

Catatau, de 25 anos, deve chegar a Salvador nesta quinta-feira (4) para realizar exames médicos e assinar com o rubro-negro. O contrato terá validade até o dia 30 de novembro, quando termina a Série B. Pelo cruz-maltino, disputou 19 partidas, sendo 15 pela primeira divisão, e marcou um gol.

O vínculo com o clube de São Januário venceu na semana passada. O Vasco, aliás, negociava a permanência do atleta e tinha prioridade, mas a proposta do rubro-negro foi considerada mais vantajosa.

Já Raul Prata é lateral direito, mas pode atuar também pelo lado esquerdo. O contrato dele com o Sport foi encerrado no último domingo (28) e o vínculo não foi renovado. Aos 33 anos, ele estava no time pernambucano desde 2017.

Em 2020, o jogador sofreu com lesões, a mais grave delas no joelho direito, em agosto, e teve que passar por cirurgia. Por conta disso, disputou apenas 12 partidas na Série A, sete como titular.

Além de Catatau e Raul Prata, o Vitória também já tem acerto encaminhado com o lateral esquerdo Roberto, de 30 anos, campeão da Série B pela Chapecoense na temporada 2020. O Leão também já anunciou as chegadas do centroavante Walter, de 31 anos, do atacante Aníbal, de 20 anos, e do volante João Pedro, 21 anos.