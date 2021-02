Vitória acerta empréstimo do volante Rodrigo Andrade ao Guarani

O Vitória oficializou, nesta sexta-feira (19), o empréstimo de Rodrigo Andrade ao Guarani, de Campinas. Aos 24 anos, o volante havia retornado de empréstimo ao CSA, clube pelo qual disputou a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, mas estava fora dos planos do Leão para a temporada 2021.

Rodrigo é o sétimo reforço anunciado pelo Guarani. O clube já havia confirmado as contratações do goleiro Rafael Martins, dos zagueiros Thales e Airton, do volante Índio, do meia Tony e do atacante Júlio César.

O contrato do volante com o Vitória é até 2023. Pelo Leão, atuou em 13 partidas em 2020, sendo cinco pela Série B. Em outubro, chegou ao CSA, onde participou de sete jogos ao todo. Rodrigo também tem passagem pelo Paysandu, clube o que revelou em 2016.