Vitória adere a programa federal e anuncia redução de 50% das dívidas

O Vitória anunciou na tarde desta quinta-feira (30) que conseguiu negociar a redução de quase 50% da dívida total que o clube e o Vitória S/A acumulavam, que era de R$ 117 milhões.

Agora, os débitos dos dois CNPJ somados chegam a R$ 59,7 milhões, que poderão ser pagos em parcelas de 145 meses para dívidas fiscais ou 60 para os débitos previdenciários. O abatimento é de 49%.

O encolhimento da dívida se deve à adesão do rubro-negro ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), criado pelo governo federal em 2021, no contexto da pandemia. O programa concede descontos de juros, multas e encargos legais.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Vitória, cada parcela é de R$ 255 mil, e as duas primeiras foram pagas nesta quarta (29) e quinta-feira. Após 12 meses, a quantia desembolsada mensalmente cresce.

Essa adesão possibilita que o Leão saia da lista de dívida ativa da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e, em ação futura, retire a Certidão Negativa de Débito junto à Receita Federal, com o intuito de buscar incentivos fiscais.

O presidente do clube, Fábio Mota, definiu a negociação como uma conquista do rubro-negro durante esse processo que ele chamou de reconstrução.