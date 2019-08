Vitória adota numeração fixa para a temporada; confira

A partida contra o América-MG, quarta-feira (21), às 19h15, no Barradão, marcará a estreia da numeração fixa do Vitória. Protetor do gol rubro-negro, Martín Rodriguez vai vestir a camisa 12. Autor do último gol marcado pelo rubro-negro na Série B, o meia Felipe Gedoz é o dono da camisa 10. Já o equatoriano Jordy Caicedo vestirá a 19. Anselmo Ramon ficou com a camisa 9.

Confira a seguir a numeração fixa de cada um dos 34 atletas do elenco do Vitória:

1 - Ronaldo

2 - Matheus Rocha

3 - Carlos

4 - Zé Ivaldo

5 - Baraka

6 - Capa

7 - Felipe Garcia

8 - Marciel

9 - Anselmo Ramon

10 - Felipe Gedoz

11 - Caíque Souza

12 - Martin Rodriguez

14 - Everton Sena

15 - Lucas Cândido

16 - Léo Gomes

17 - Gabriel Bispo

19 - Jordy Caicedo

20 - Marcelo

22 - Lucas Arcanjo

23 - Chiquinho

25 - Dedé

26 - Ruy

27 - Matheus Augusto

28 - Van

30 - Tenório

32 - Rodrigo Andrade

31 - Nickson

33 - Eron

37 - Bruno Bispo



40 - Ramon



77 - Romisson

75 - Wellisson

97 - Caíque

98 - Thiaguinho

99 - Wesley