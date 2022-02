Vitória ainda não venceu no Barradão em 2022

Nada de comemoração no Barradão. No começo desta temporada, o torcedor do Vitória ainda não pôde vibrar após uma partida disputada no próprio estádio. O Leão tropeçou nos três jogos que disputou dentro de casa, todos válidos pelo Campeonato Baiano.

Antes do empate em 1x1 no Ba-Vi da última quarta-feira (2), o Vitória já havia lamentado o mesmo placar contra a Juazeirense, na estreia do estadual, em 16 de janeiro. Na 3ª rodada do torneio, o baque foi maior e o Leão conheceu a primeira derrota do ano, por 1x0, diante do Jacuipense.

Nesse último confronto citado, o mando de campo não era rubro-negro, mas a partida foi disputada no Barradão, porque o estádio Valfredão, onde o adversário de Riachão do Jacuípe manda seus jogos, está em reforma. Ainda assim, o time comandado por Dado Cavalcanti não aproveitou. A partida foi marcada pela expulsão do zagueiro Mateus Moraes com apenas cinco minutos de bola rolando.

O único triunfo do Vitória na temporada foi fora de casa. Na 2ª rodada, bateu o caçula Barcelona de Ilhéus, por 1x0, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. As oportunidades desperdiçadas no Barradão refletem na tabela do Baiano. Com cinco pontos, o Vitória é o 5º colocado. O Jacuipense lidera o torneio, com nove pontos, e tem um jogo a menos.

A última vez que o Vitória venceu no Barradão foi em 14 de novembro, na 36ª rodada da Série B do Brasileiro, quando aplicou um 3x0 em cima do Cruzeiro. Duas rodadas depois, no entanto, amargou o rebaixamento à terceira divisão nacional.

O próximo jogo do Vitória no Barradão será na 6ª rodada do Baiano, contra o Atlético de Alagoinhas, mas o confronto ainda não tem data definida. Antes, o Leão joga fora de casa pelo estadual, no dia 13, contra o Vitória da Conquista, no estádio Lomanto Júnior.

Confira os jogos que o Vitória disputou no Barradão em 2022:

Vitória 1x1 Juazeirense

16/01 - 1ª rodada Campeonato Baiano

Jacuipense 1x0 Vitória

29/01 - 3ª rodada Campeonato Baiano

* No Barradão, mas com mando de campo do rival

Vitória 1x1 Bahia

02/02 - 4ª rodada Campeonato Baiano