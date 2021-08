Vitória anuncia contratações de Sérgio Mota e Marcinho

Focado exclusivamente na Série B do Brasileirão, o técnico Ramon Menezes ganhou dois reforços para montar o time do Vitória na sequência da temporada. Na noite desta quarta-feira (4), o rubro-negro anunciou as contratações do meia Sérgio Mota e do atacante Marcinho.

Revelado pelo São Paulo, Sérgio Mota tem 32 anos e era considerado promessa no clube paulista, mas não conseguiu se firmar no Morumbi. No currículo, ele acumula passagens por Icasa, Ceará, Santo André Luverdense, CRB e Seattle Sounders, dos Estados Unidos.

Nos últimos três anos, Sérgio Mota esteve no futebol chinês, tendo defendido o Zhejiang Yiteng e o Guizhou Hengfeng, seu último clube. O jogador vem treinando no Barradão e foi aprovado nos exames médicos.

Já Marcinho tem 26 anos e chega à Toca do Leão emprestado pelo Botafogo. Formado na base do Corinthians, ele tem passagens por Remo, São Bernardo, São Paulo, Athletico-PR, Goiás, Sport e Cuiabá, onde conseguiu o acesso á Série A no ano passado.

O jogador vinha tendo pouco espaço no Botafogo. Esse ano, ele fez 16 jogos pelo clube carioca e não marcou gols.