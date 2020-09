Vitória anuncia empréstimo de Wellisson e Eron a time da Série C

O Vitória anunciou, nesta terça-feira (29), que emprestou o lateral-direito Wellison e o atacante Eron ao Remo, que disputa a Série C do Brasileirão. Formados nas categorias de base do rubro-negro, os dois ficarão no Leão Azul até dezembro de 2020. A dupla deve desembarcar em Belém nesta quarta-feira (30) para realizar de exames médicos e assinar contrato.

Eron subiu ao time profissional no ano passado, quando participou de 21 jogos. Em 2020, fez 12 partidas, entre Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Série B. Pelo estadual, marcou 4 gols. Ele não entra em campo desde o dia 1º de setembro, quando foi titular na derrota do Vitória para o Confiança pela Segundona, por 1x0. Na mesma competição, participou de outras duas partidas, contra CRB e Paraná.

"Estou muito feliz em estar indo para um time de uma camisa muito pesada do nosso futebol brasileiro. Eu quero e posso ajudar meus companheiros ao objetivo do clube que é ir para Série B do ano que vem", disse ao site do Remo. Será a primeira primeira experiência de Eron em outro clube. Em 2015, ele disputou o Sul-Americano e o Mundial Sub-17 pela Seleção Brasileira.

Wellisson Ferreira, por sua vez, estava incorporado ao elenco profissional do Vitória desde o começo do ano. Em 2020, fez sete partidas, todas antes da paralisação do futebol pela pandemia do coronavírus. O lateral não entra em campo desde 15 de março, na derrota do Leão para Jacuipense, por 1x0, pelo Baianão.

"Minha expectativa em vestir a camisa do Remo está muito grande. Um clube que é bastante conhecido em todo o Brasil e ir em busca do objetivo em fazer história e ter o acesso para a Série B", falou.

O Remo está na 4ª colocação do Grupo A da Série C, com 13 pontos, a dois do líder, o Santa Cruz.