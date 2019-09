Vitória anuncia novas categorias no plano de sócio

O Vitória anunciou nesta sexta-feira (20) as novas categorias do seu plano de sócios. A partir deste sábado (21), estarão disponíveis para os torcedores os planos: Diamante, Rubi e Topázio.

O plano Topázio será voltado para torcedores com renda mensal até R$ 1,5 mil. A inscrição nesse plano será limitada a 2 mil torcedores. Dará acesso ao terceiro anel da Fonte Nova - local em que também se concentra a categoria Prata, e custará R$ 45 por mês.

Para fazer o sócio Topázio é preciso ir presencialmente nas centrais de atendimento do Capemi, Lapa e Barradão, e apresentar a carteira de trabalho (juntamente as cópias da primeira página e da página com o registro do último salário) e, também, o último contracheque.

A categoria Rubi custará R$ 90 e dará acesso às cadeiras dos setores Leste e Norte da arena. E o Diamante, que dará acesso ao Lounge Premium, custará R$ 240.

O plano Ouro, já existente no Barradão, continuará a ser vendido por R$ 120 por mês. Na Fonte Nova, dará acesso garantido às cadeiras especiais, no setor Oeste do estádio.

Com exceção do Topázio, as inscrições nas outras modalidades de sócio podem ser feitas também através do site do Sou Mais Vitória.

Direito garantido

Quem for sócio Prata continuará pagando R$ 60, mensalidade atual, e terá acesso aos setores Norte e Leste superior do estádio. O sócio Bronze continuará tendo 30% de desconto na compra do ingresso.

O diretor de marketing Ricardo Nery garante o direito aos torcedores: "Qualquer mudança que a gente faça lançando os novos planos ou nos planos existentes não vai atingir ninguém que já é sócio Sou Mais Vitória. É uma espécie de direito adquirido".

O Vitória passou a mandar seus jogos na Fonte Nova no último sábado (14). O contrato com o estádio é de três anos. Nesta terça-feira (24) o Leão recebe o Atlético-GO, às 21h30, em seu segundo jogo na Arena pela Série B.