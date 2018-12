Vitória anuncia primeiro reforço para 2019, mas para time sub-23

O time sub-23, que se apresentou na Toca do Leão na última segunda-feira (17), recebeu um reforço para as primeiras partidas do ano que vem. É o zagueiro Gabriel Silva, de 23 anos, que vem para o Vitória por empréstimo até novembro de 2019.

O defensor já havia se apresentado na Toca no início de dezembro, quando finalizou a sua contratação, mas só foi anunciado na noite de segunda-feira. O atleta pertence ao Barra FC, de Santa Catarina, mas nunca atuou oficialmente pela equipe.

Em 2018, Gabriel Silva estava emprestado ao Internacional, pelo qual disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Inclusive, enfrentou o Vitória pelo torneio, no empate em 1x1 no Barradão pela primeira fase. No Colorado, o defensor trabalhou com o atual diretor de futebol do Leão, Jorge Macedo.

Como jogador profissional, Gabriel passou pelo Grêmio e pelo FSV Frankfurt, da segunda divisão alemã, sem ter entrado em campo. Em 2017, fez três partidas pelo Fortaleza, pelo Campeonato Cearense e pela Copa do Nordeste.

Inicialmente, o jogador chega para integrar o sub-23 como uma aposta. Pelo planejamento do Vitória, o grupo vai disputar as primeiras partidas de 2019, como a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano.