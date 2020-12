Vitória anuncia rescisão de contrato com Juninho Quixadá

O Vitória anunciou, nesta quarta-feira (16), a rescisão contratual com o meia Juninho Quixadá. Segundo o clube, o rompimento do vínculo, que era válido até o fim da Série B, aconteceu de forma amigável. Ao todo, o jogador participou de seis jogos com a camisa rubro-negra.

"O Vitória deseja sucesso a Juninho Quixadá no próximo clube e agradece pelos serviços prestados nesta curta passagem", disse o clube, em comunicado oficial.

Quixadá, de 35 anos, foi contratado pelo Leão em setembro, por indicação do então técnico Bruno Pivetti. Os dois haviam trabalhado juntos no Ludogorets, da Bulgária. Depois da saída do treinador, o meia atuou em quatro jogos. Mas se machucou na derrota por 2x1 para o Botafogo-SP, no fim de outubro, e, desde então, não atuou mais pelo Vitória.

O clube também informou que o zagueiro Gabriel Furtado está em tratamento do quadril e não retornará para a sequência da Série B. O atleta pertence ao Palmeiras e foi cedido para o Leão até o fim da competição. Ele participou de 10 partidas pela equipe, sendo sete pela Segundona. Não entrava em campo desde o triunfo por 3x0 sobre o Figueirense, no dia 12 de novembro.