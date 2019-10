Vitória anuncia setor popular no Barradão com ingressos a R$ 10

O Vitória vai estrear nesta terça-feira (8), contra o Oeste, um novo setor de arquibancadas do Barradão. Trata-se de um setor popular, cujos ingressos serão vendidos a partir de R$ 10 (valor de meia-entrada).

Segundo o rubro-negro, 3 mil ingressos serão colocados à venda por esse valor a partir das 8h desta terça-feira, dia do jogo. O torcedor poderá comprar o bilhete através do site do serviço Futebol Card.

O setor popular ficará na arquibancada ao lado do espaço para a torcida visitante, atrás do gol que dá para a Toca do Leão. O acesso do torcedor se dará pelo Portão A, o mesmo usado pela torcida visitante. Os ingressos estarão identificados.

De acordo com o comunicado do Vitória, os valores dos ingressos para o setor popular vão variar de R$ 10 a R$ 20 (valores de meia-entrada), a depender da partida.

A capacidade do setor também vai variar de acordo com o apelo da partida, sendo de no máximo 3 mil pessoas. A divisão com a arquibancada normal será feita por alambrados móveis.

Segundo o Vitória, a criação do novo setor faz parte do projeto de setorização do Barradão, que está em andamento. O comunicado diz que o clube estava colocando a ideia em prática desde o anúncio do retorno ao estádio para a partida contra o Oeste, mas só recebeu nesta segunda-feira a liberação da Polícia Militar.

Lembrando que, em setembro, o Vitória anunciou um acordo para mudar o mando de campo de todos os seus jogos para a Fonte Nova até dezembro de 2022. Na última semana, porém, anunciou que a partida contra o Oeste, assim como outras de menor apelo, serão mandadas no Barradão.