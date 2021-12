Vitória anuncia volante Pablo, do Fortaleza, e atacante Luidy, ex-Confiança

O Vitória já tem dez contratações confirmadas para 2022 e mais duas devem ser anunciadas até hoje, no último dia de expediente da CBF antes da confederação entrar em recesso. Os dois reforços mais recentes da lista rubro-negra já tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) e foram anunciados pelo clube nesta quinta-feira (16): o volante Pablo e o atacante Luidy.

"Temos dois assinados que a gente espera que saia hoje e mais dois que a gente espera que saia até sexta-feira. Temos quatro jogadores acertados, assinados, porém depende de outras federações. Os dois que estão na boca, posso dizer, não tem problema, é Pablo, meio-campista do Fortaleza, um jogador que nos interessa bastante, e o outro é Luidy, atacante, jogou no CRB e no Confiança", revelou Fábio Mota, presidente em exercício do Vitória, em entrevista coletiva.

Pablo tem 24 anos, é natural de Uberaba, em Minas Gerais, e chega por empréstimo. Ele iniciou sua carreira nas categorias de base do Grêmio Osasco, onde ficou até 2017. Em seguida, se transferiu para o Osasco Audax, e foi um dos destaques da equipe na Série A2 do Campeonato Paulista. Fez 12 partidas pelo clube, com dois gols marcados.

Em outubro de 2020, o volante foi contratado pelo Fortaleza para compor o elenco que disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Foi integrado ao grupo profissional, mas teve poucas oportunidades. Na temporada 2021, atuou em sete jogos, entre Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.

Já Luidy é alagoano de União dos Palmares, tem 25 anos e é cria do CRB. Integrou os elencos do Figueirense, Ceará, São Bento, Londrina, até retornar ao CRB em 2020. Nesta última passagem pelo Galo, fez 68 jogos e marcou cinco gols.

Em maio deste ano, o Confiança contratou o atacante para a disputa da Série B. Participou de 17 duelos pelo time de Sergipe e marcou um gol.

"Esses dois a gente está esperando publicar no BID e aí fecha dez. Como a gente tinha conversado, a gente tem uma meta. Sabemos que a gente precisa de um camisa dez, que já está acertado, contratado, mas não podemos divulgar porque a gente não sabe se sai no BID. E mais um outro atacante de beirada, que está acertado, contratado, mas depende de sair no BID. E aí a gente vai trazer mais um lateral direito para fechar nosso ciclo", garantiu Fábio Mota.

Os outros oito recém-contratados do Vitória são os zagueiros Éwerton Páscoa e Alisson Cassiano, os laterais Alemão, Salomão e Vicente e os atacantes Guilherme Queiroz, Erik e Roberto. Todos se apresentam no dia 3 de janeiro, quando o time começará os trabalhos para a temporada 2022. No ano que vem, a equipe disputa a Série C, o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil.

Vale lembrar que o rubro-negro só pode registrar jogadores até a próxima sexta-feira (17), quando a CBF entra em recesso. A partir de janeiro, o Leão não poderá inscrever novos atletas por uma punição da Fifa, por causa de dívidas com o atacante Walter Bou, que passou pelo clube em 2018, e com o Boca Juniors (que emprestou o argentino ao Vitória).

Veja as outras contratações já anunciadas pelo Vitória: