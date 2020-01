Vitória aposta em time mais jovem no início da temporada

Quem acompanha a montagem de elenco do atual time do Vitória pode perceber que o rubro-negro está apostando em jogadores jovens. Só das categorias de base foram seis promovidos ao time principal, casos de Welisson, Carlos, John, Guilherme Rend, Maykon Douglas e Matheus Tenório. O Leão ainda contratou nomes como Alisson Farias (23 anos), Rodrigo Carioca (20 anos) e investiu para comprar 50% dos direitos econômicos de João Victor, de 22 anos.

Comparado com o elenco que terminou a temporada de 2019 na Toca do Leão, a média de idade do time profissional do Vitória reduziu em dois anos. Era de aproximadamente 25 anos e reduziu para pouco mais de 23. O fato se justifica com a saída de alguns jogadores mais experientes como Ruy, Anselmo Ramon, Baraka e Chiquinho, quarteto que já superou a casa dos 30 anos e deixou o clube em dezembro, após o final dos contratos.

No entanto, engana-se quem acha que o Leão vai colocar nas costas da meninada a responsabilidade de fazer um 2020 melhor. O clube manteve os “trintões” Thiago Carleto e Martín Rodríguez e foi ao mercado buscar Maurício Ramos, Gérson Magrão (ambos com 34 anos) e Júnior Viçosa, de exatos 30. O número de atletas que já chegou às três décadas de vida é levemente inferior ao do ano passado: eram seis, agora são cinco.

Metade é sub-23

Só que a grande maioria do elenco do Vitória é de garotos. Dos 26 que estão à disposição de Geninho, 13 sequer passaram dos 23 anos de idade. É o caso do volante Romisson, contratado na temporada passada e que renovou seu contrato com o Leão. O rubro-negro trouxe seis reforços para o time principal neste ano e manteve uma parte da espinha dorsal que terminou a última Série B.

Romisson vê a montagem do elenco com bons olhos. “A expectativa é boa. Em 2019 a gente aprendeu muito, teve alguns desacertos, mas é passado. Esperamos que 2020 seja um ano vitorioso e a gente consiga o acesso para Série A”, disse o volante.

Do outro lado da pirâmide etária, o goleiro Martín Rodríguez já declarou que quer ser uma liderança para o Vitória dentro de campo. Para o goleiro, independentemente de qualquer coisa o clube precisa sempre “olhar para a frente”, buscando alcançar os objetivos. Seja com jovens, experientes, ou a mescla disso tudo. “Vamos nos preparar da melhor maneira. Não só eu como todo o elenco, a diretoria, para representar o Vitória como deve ser”, apontou o comandante.

O time principal do Vitória estreia no dia 25 de janeiro, contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste. A partida acontecerá no Barradão, assim como a estreia do clube no Campeonato Baiano, dia 22, contra o Jacobina. Neste jogo, o Leão vai com o time sub-23, treinado por Agnaldo Liz.

Jogadores com 30 anos ou mais: Martín Rodríguez, Thiago Carleto e Júnior Viçosa (30); Maurício Ramos e Gérson Magrão (34).

Jogadores com 23 anos ou menos: John e Maykon Douglas (18 anos); Carlos (19 anos), Matheus Tenório e Rodrigo Carioca (20 anos); Lucas Arcanjo e Guilherme Rend (21 anos), João Victor (22 anos), Rodrigo Andrade e Jordy Caicedo (22 anos); Ronaldo, Romisson e Alisson Farias (23 anos);

*com supervisão do editor Herbem Gramacho