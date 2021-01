Vitória aposta na base contra o Brasil de Pelotas na última rodada

O Vitória entrará em campo nesta sexta-feira (29), na última rodada da Série B, apenas para cumprir tabela. Já sem risco de ser rebaixado, o Leão visita o Brasil de Pelotas às 21h30, no estádio Bento Freitas, na cidade do interior gaúcho.

O time não tem necessidade de pontuar, mas o jogo terá algum atrativo para o torcedor rubro-negro. O técnico Rodrigo Chagas vai mandar a campo jogadores considerados promissores da base e, portanto, o confronto será uma oportunidade para conhecer a nova geração.

“Não tem como utilizar toda a garotada porque só podemos usar os que estão inscritos. O mais provável é que eu coloque o time mesclado”, adiantou Rodrigo. “É certo que vamos ter Gabriel Santiago e Eduardo começando. Teremos no banco atletas como Pedrinho e Ruan Nascimento com possibilidade grande de entrarem no segundo tempo para vivenciarem o campo”, completou o treinador.

Rodrigo Chagas relacionou 20 jogadores, sendo que oito deles foram revelados na Toca do Leão: os goleiros Yuri e Lucas Arcanjo, o zagueiro Matheus Moraes, o lateral esquerdo Pedrinho; os meias Eduardo e Gabriel Santiago e os atacantes Ruan Nascimento e Samuel. Matheus Tenório, que atua como volante e meia, também está à disposição. Ele passou pela equipe sub-20 rubro-negra, mas antes já tinha se profissionalizado no Santa Rita, de Alagoas, em 2017.

Pelo menos três atletas da base começarão entre os titulares contra o Brasil de Pelotas, a começar pelo goleiro Yuri, de 20 anos. Ele jogou quatro vezes nesta Série B durante o período em que Ronaldo estava lesionado e César com covid-19. Estreou durante a partida contra o Cruzeiro e foi titular diante de Juventude, Oeste e CSA.

Como adiantado pelo treinador, Gabriel Santiago estará em campo. O meia de 20 anos fez três partidas como profissional, todas no Campeonato Baiano de 2020, em que o Vitória foi representado pela equipe de aspirantes. Titular no Brasileiro sub-20, ele ganhará nova chance entre os profissionais no jogo derradeiro da temporada.

Outro prata da casa que tem presença garantida entre os titulares é Eduardo, também de 20 anos porém o mais experiente entre os oito atletas da base relacionados. O meia estreou como profissional no ano passado, contra o Atlético de Alagoinhas, durante o Campeonato Baiano. Ele defendeu o time de aspirantes em mais duas oportunidades e a partir do segundo semestre de 2020 ganhou espaço no elenco principal. Foram 16 jogos na Série B, sendo quatro como titular.

Eduardo foi o destaque do Vitória contra o Botafogo-SP, no triunfo de 1x0 que livrou o time do risco de rebaixamento, na rodada passada, e quer aproveitar a chance de exibir seus recursos mais uma vez.

“É um jogo bastante importante para a gente da base que não vinha tendo sequência. Jogo fundamental para mostrar nosso talento. A expectativa é sempre é muito grande, principalmente para nós da base, que buscamos espaço. Creio que nesse ano que se inicia agora vai ser uma temporada bastante importante não só para o clube, mas para nós que somos crias da casa também”, projeta Eduardo, que garante não se sentir pressionado ao ser escalado como titular.

“A gente vem se preparando muito bem. Em questão de pressão, eu acho que pressão passa o trabalhador que sai 5h sem saber se vai voltar para casa ou se vai ter o que comer. Jogar futebol não é pressão. Quem acha que é pressão está na profissão errada”, comentou o garoto.

Desfalques

Titulares contra o Botafogo-SP, o goleiro César, o zagueiro Wallace, o volante Lucas Cândido, o meia Thiago Lopes e o centroavante Léo Ceará foram poupados. O meia Fernando Neto e o volante Guilherme Rend, que também começaram jogando na rodada passada, não vão atuar por motivos diferentes. O primeiro está suspenso. O segundo lesionou a coxa.

Reservas aproveitados contra a equipe paulista, o meia Marcelinho e o atacante Mateusinho também estão suspensos. O lateral Léo, que não saiu do banco, bem como o atacante Ewandro, que teve o contrato de empréstimo encerrado, foram liberados. Recuperado de lesão, o goleiro Ronaldo está em fase final de transição. O volante Matheus Frizzo e o atacante Vico, que se recuperam de covid-19, também estão fora.

O Vitória deve iniciar a partida com Yuri, Van, João Victor (Matheus Moraes), Maurício Ramos e Leocovick; Gerson Magrão, Matheus Tenório, Gabriel Santiago e Eduardo; Alisson Farias e Júnior Viçosa.

OS OITO JOGADORES DA BASE RELACIONADOS:

Yuri

Posição: Goleiro

Idade: 20 anos

Jogos como profissional: 4

Lucas Arcanjo

Posição: Goleiro

Idade: 22 anos

Jogos como profissional: 6

Pedrinho

Posição: Lateral

Idade: 18 anos

Jogos como profissional: -

Matheus Moraes

Posição: Zagueiro

Idade: 19 anos

Jogos como profissional: 3

Gabriel Santiago

Posição: Meia

Idade: 20 anos

Jogos como profissional: 3

Eduardo

Posição: Meia

Idade: 20 anos

Jogos como profissional: 19

Ruan Nascimento

Posição: Atacante

Idade: 19 anos

Jogos como profissional: 7

Samuel

Posição: Atacante

Idade: 20 anos

Jogos como profissional: 4