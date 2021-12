Vitória apresenta novo patrocinador e dá detalhes sobre acordo

O Vitória apresentou oficialmente seu novo patrocinador para a temporada 2022, a Unirb. Nesta quinta-feira (16), o presidente em exercício do clube, Fábio Mota, e o reitor da instituição de ensino, Carlos Joel Pereira, deram detalhes sobre o acordo, que trará benefícios ao sócio-torcedor do Leão.

"Hoje é um dia de muita alegria, estamos fazendo patrocínio com uma instituição séria. É um contrato de patrocínio mesmo, não tem parceria. É patrocínio. Ele está nos ajudando financeiramente. Em troca, terá um espaço na camisa", disse Fábio.

Os sócios-torcedores do Vitória terão direito a desconto na mensalidade da Unirb. E parte desse valor será repassado ao rubro-negro, ajudando nas finanças do clube.

"Temos dois objetos definidos. Na área de graduação, temos hoje instituição em sete cidades da Bahia, foco principal dos torcedores, e em 17 cidades do Nordeste. O objetivo central é dar desconto de mensalidade para o sócio-torcedor. Parte dessa mensalidade irá, inclusive, se reverter como benefício do próprio Vitória. Queremos, além de estimular que o sócio passe a estudar, que também ele possa estar contribuindo na formação do clube e de seu patrimônio", explicou o reitor da Unirb.

NOVO PATROCINADOR!!????⚫️????



O centro universitário UNIRB é o nosso novo patrocinador na temporada. Sócio torcedor do Leão tem desconto na mensalidade(de 20% até 50%) e uma parte desse valor será revertido para o rubro-negro. pic.twitter.com/3jBvaioRau — ECVitória (@ECVitoria) December 16, 2021

Segundo Carlos Joel Pereira, o contrato de patrocínio tem previsão de durar inicialmente um ano. Mas, após os primeiros seis meses, haverá uma avaliação e possível modificação para o tempo restante.

"Previsão é de um ano. Os primeiros seis meses vinculados a essa aceitação do público do Vitória. Desejamos que a relação seja duradoura. Os primeiros parâmetros para seis meses e, a partir de seis meses, ir modificando os parâmetros a partir de como nosso relacionamento acontecer, do ponto de vista do sócio-torcedor", explicou.

Os valores envolvidos no patrocínio não foram revelados. "É uma questão administrativa do Vitória. Discutimos um monte de acertos que implicam do uso do campo a desconto de mensalidade. Para a gente, como instituição, o relevante não é o valor, é o relacionamento", finalizou o reitor.

Confira outros temas da entrevista com Carlos Joel Pereira, reitor da Unirb

Objetivos da parceria

Estamos em buscar de modernizar o conceito de relacionamento do futebol com o patrocinador. O projeto Unirb é um projeto de formação. Todo relacionamento que nos propomos a fazer tem que ter como resultado a formação. Quando temos um clube com a dimensão do Vitória que se associa ao projeto para buscar a formação para os seus torcedores, para os seus atletas e para sua equipe gerencial e administrativa, nos sentimos confortáveis em estar próximos. Nossa proposta está toda focada no relacionamento de formação, de melhorar a qualidade no futebol da Bahia. Um dos objetivos é abrir as portas para os torcedores do Vitória, que busquem a formação. Dentro desse contexto, desejamos que aquele aluno que se matricule em qualquer das unidades do Unirb, que seja sócio-torcedor do Vitória, que ele seja também contribuinte na formação do patrimônio do clube. Um percentual dessa mensalidade também estará revertida para o clube, como uma maneira de a gente interagir e ajudar a construir a realidade financeira do Vitória.

Parceria dentro do futebol

Quando se estabelece um relacionamento como esse, é natural que existam interesses. Aí já estamos falando de agremiação, não de instituição de ensino. Porque quem está patrocinando é a instituição de ensino. Quando se fala de duas agremiações no futebol, é natural que, aquilo que for do interesse momentâneo dos clubes, a gente trabalhar. Nosso clube estará angariando os espaços que o Vitória também estará buscando. É natural que essa relação aconteça. Se revelarmos jogadores e tivermos uma série, que seja interessante, pode ser trabalhado. E vice-versa.

Uso do espaço do Vitória

Estamos com uma fase em nosso CT em Mata de São João. Nossa expectativa era estar terminado em dezembro, mas as chuvas atrapalharam. Acredito que, até o meio do próximo ano, ele esteja 100% concluído. Na nossa conversa, um dos objetivos também é usar esse grandioso espaço do Vitória. Essa é a expectativa.