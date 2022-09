Vitória assume o segundo lugar na Série C; veja classificação atualizada

O triunfo do Vitória sobre o Figueirense por 1x0 colocou o rubro-negro na zona de classificação para a Série B restando somente uma rodada para o fim do quadrangular decisivo da Série C.

O Leão ocupa o segundo lugar, atrás do ABC, que já conquistou o acesso. O Figueirense é o outro time vivo na disputa, pois o Paysandu não tem mais chance de terminar entre os dois primeiros colocados.

Na última rodada, o Vitória vai enfrentar o Paysandu no estádio da Curuzu, em Belém, enquanto o Figueirense receberá o ABC no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. As duas partidas serão realizadas simultaneamente no próximo sábado (24), com início às 17h.

Veja abaixo a classificação do grupo C, o do Vitória:

