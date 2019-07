Vitória bate Criciúma e volta a vencer na Série B após sete jogos

A reação na Série B é uma tarefa árdua, mas nesta sexta-feira (19), sem dúvidas, o Vitória deu o primeiro e importante passo para alcançá-la. No Barradão, venceu o Criciúma, por 2x0, pela 10ª rodada. Detalhe: com méritos.

Com o resultado o Leão foi a sete pontos e já começa a vislumbrar a saída da zona de rebaixamento: trocou a lanterna para a 18ª posição. O Guarani e o América-MG, que jogam hoje fora de casa, ainda podem ultrapassá-lo. O Vila Nova, 16º, tem 10.

O rubro-negro voltou a vencer após sete jogos. O único resultado positivo na Série B havia sido pela segunda rodada, diante do Vila Nova, também no Barradão, por 2x1.

Num jogo em que praticamente não sofreu na defesa, o Leão dominou a posse de bola no início do primeiro tempo, cansou um pouco, mas voltou com tudo para a etapa final.

Daí, saíram dois gols, ambos do camisa 9 Anselmo Ramon, aos 20 e 26 minutos. Foi a primeira vitória de Osmar Loss em seis partidas à frente do Leão. Também foi a primeira partida do time sem sofrer gols na Série B.

O Vitória volta a campo na terça-feira (23), às 21h30, diante do Londrina, fora de casa.

O jogo

Se contra o Cuiabá o domínio de bola do Vitória durou 15 minutos, contra o Criciúma a superioridade demorou algo a mais, 20 minutos. Foi nesse período do primeiro tempo que o rubro-negro se movimentou bem, trocou bons passes e assustou o goleiro Luiz.

Aos 15, a chance mais clara: em bela jogada, Gedoz achou Anselmo Ramon na entrada da área. O camisa 9 girou para cima do adversário e chutou rasteiro. A bola desviou na zaga e saiu raspando a trave.

A partir dos 20 minutos o que se viu foi um Vitória que não conseguia manter a posse de bola. Porém, a defesa não foi incomodada. O Tigre chegou a ter quatro escanteios seguidos e, diferentemente do que aconteceu contra o Cuiabá, o Leão não deu nenhum vacilo.

O Leão voltou para a etapa final com as turbinas ligadas a 100%. Ganhando todas as divididas no meio-campo, o rubro-negro criou uma pressão sobre o Criciúma.

A melhor chance veio aos 14. Gedoz, sempre ele, cruzou da direita para Wesley. Livre, o atacante pegou de tornozelo e mandou torto para fora.

Apesar de toda a pressão, o gol veio num lance de sorte e foco por parte do rubro-negro. Sorte porque aos 20 minutos Platero, na saída de bola, dominou mal e deixou ela escapar em frente à sua área.

Foco porque Anselmo Ramon, atento à movimentação do zagueiro e com a equipe insistindo na marcação sob pressão, aproveitou o vacilo e chutou na saída de Luiz: 1x0.

Dessa vez, diferentemente do que vinha acontecendo, o Leão não perdeu o fôlego após os 20 minutos. Pelo contrário, manteve a pressão.

Surtiu efeito. Aos 26, Matheus Rocha cruzou da direita com curva. Foi um passe na medida, que enganou toda a defesa do Tigre. Anselmo Ramon se esticou na área para desviar e fazer 2x0.

Ainda deu tempo de Rodríguez mostrar serviço. Aos 40, Julimar chutou da entrada da área, mas o goleiro pegou. Ao final, uma vitória tranquila.

VITÓRIA 2X0 CRICIÚMA - 10ª RODADA DA SÉRIE B 2019

Vitória: Martín Rodríguez; Matheus Rocha, Everton Sena, Ramon e Chiquinho; Baraka, Léo Gomes, Ruy (Nickson) e Felipe Gedoz (Lucas Cândido); Wesley (Thiaguinho) e Anselmo Ramon. Técnico: Osmar Loss.

Criciúma: Luiz; Marcos Vinícius, Platero, Derlan e Marlon; Liel, Jean Mangabeira (Bruno Cosendey) e Eduardo (Caíque); Reis, Léo Gamalho e Vinícius (Julimar). Técnico: Gilson Kleina.

Estádio: Barradão

Gols: Anselmo Ramon, aos 20 e aos 26 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Léo Gomes, Anselmo Ramon e Wesley (Vitória); Liel, Marcos Vinícius, Platero, Caíque e Eduardo (Criciúma)

Público: 3.386 pagantes

Renda: R$ 32.672,00

Árbitro: Adriano Milczvski, auxiliado por Luiz Santos Ernesto e Jefferson da Silva (trio do PR)