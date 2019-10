Vitória bate o Cuiabá de virada fora de casa e segue fora do Z4

O Vitória teve que se superar nesta sexta-feira (11) para bater o Cuiabá fora de casa. Mesmo repleto de desfalques, ganhou por 3x1, de virada, pela 28ª rodada.

Após a superação, o prêmio: o rubro-negro se manteve fora do Z4 por mais uma rodada. Foi a 15º, com 32 pontos. A depender do Criciúma neste sábado (12), fora de casa, contra o Coritiba, o Vitória pode abrir dois pontos para a zona.

Sem Gedoz, lesionado, Felipe Garcia e Wesley, suspensos, o rubro-negro entrou em campo com um esquema de quatro volantes. Saiu atrás do placar aos 26 minutos, com Rodolfo, de pênalti.

Depois de abrir mão do esquema, Caicedo, aos 53 segundos do segundo tempo, e Everton Sena, aos 13 minutos, viraram o placar. O equatoriano fez outro aos 42.

De Cuiabá, o Vitória embarca diretamente para Criciúma, onde pega o time da casa na terça-feira (15), às 19h15.

O jogo

Foi um primeiro tempo feio de assistir. Com quatro volantes, o Vitória não teve atividade. Assistiu o Cuiabá trocar passes sem efetividade.

O gol do Cuiabá veio num erro infantil da defesa. Rodolfo recebeu na área e Baraka chegou atrasado na marcação, por trás. Pênalti cobrado por Rodolfo: 1x0.

O Leão só chegou na bola parada de Carleto. Aos 46 ele bateu falta forte. Victor Souza tentou encaixar e quase empurrou para o gol. Na cobrança do escanteio, Ramon cabeceou e o goleiro pegou.

No intervalo, Geninho pôs Chiquinho no lugar de Baraka. Na primeira jogada após a saída de bola, o Leão chegou ao empate. Chiquinho recebeu na entrada da área e tocou rápido para Caicedo. Ele chutou na saída do goleiro: 1x1.

Na hora mais precisa, a bola parada de Carleto apareceu. Aos 13, o lateral cobrou falta de muito longe. Ela desceu na marca do pênalti, onde Everton Sena cabeceou. 2x1.

Depois do gol o Cuiabá partiu para cima. Aos 23, Anderson Conceição cabeceou com perigo e Martín pegou. O time da casa seguiu pressionando, mas o Leão resistiu bem.

Além disso, o Vitória teve duas chances de matar o jogo. Aos 34, Bocão partiu no contra-ataque lado a lado com Caicedo. Não tocou, preferiu o chute e o goleiro pegou.

Aos 42, Caicedo partiu sozinho. Deixou toda a defesa para trás e não perdoou. 3x1 e uma virada para dar moral ao rubro-negro.