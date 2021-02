Vitória bate Santa Cruz e estreia com triunfo na Copa do Nordeste

No primeiro jogo em casa na temporada 2020, o Vitória estreou com o pé direito na Copa do Nordeste e venceu o Santa Cruz por 2x0, na tarde deste sábado (27), no Barradão.

Depois de um primeiro tempo de pouca inspiração, os gols saíram na etapa final. Enquanto Van soltou o pé para abrir o placar, Fernando Neto, em cobrança de pênalti, garantiu os três pontos para o rubro-negro.

O resultado deixa o time baiano com três pontos no grupo B. Já o Santa Cruz, que está no grupo A, inicia o torneio com derrota.

O próximo compromisso do Vitória pelo Nordestão será no sábado (6), quando visita o Ceará, no estádio do Castelão, em Fortaleza.

POUCA EMOÇÃO

Em busca de um triunfo na estreia, o técnico Rodrigo Chagas colocou em campo um time mais encorpado, promovendo a entrada de Gabriel Bispo no meio-campo. Lá na frente, o atacante Soares ganhou a condição de titular.

O Leão começou a partida com mais posse de bola, organizando as jogadas principalmente com Fernando Neto e David, mas encontrou dificuldade para criar boas chances diante da defesa bem ajustada do Santa Cruz.

Em um primeiro tempo morno, os dois times não conseguiram produzir quase nada. Pelo lado do Leão, o melhor momento foi quando Van saiu limpando a marcação, mas mandou chute por cima. A resposta pernambucana veio com falta cobrada por Paulinho que Yuri não teve dificuldade para defender.

GOLAÇO DE VAN

O Vitória voltou para o segundo tempo com o mesmo time, mas com uma postura mais ofensiva. O Leão partiu para o ataque, tentando pressionar o Santa Cruz no campo de defesa.

Aos 8 minutos, Vico não conseguiu dominar na área, mas a bola sobrou para Gabriel Bispo. O volante soltou chutou forte e a bola explodiu no goleiro Jordan. Minutos depois, Soares ia sair cara a cara com o goleiro, mas o zagueiro William Alves conseguiu cortar.

Depois de um início agressivo, o Vitória deu uma segurada e o jogo voltou a ficar morno. Rodrigo Chagas então promoveu as entradas de Pedrinho e Hitalo para tentar mudar o cenário. Mas quem resolveu mesmo foi o lateral Van.

Aos 25 minutos, o camisa 2 tabelou com Fernando Neto e da entrada da área mandou uma bomba, no cantinho de Jordan. Um golaço para abrir o placar para o Vitória.

A situação rubro-negra ficou ainda melhor dez minutos depois. No contra-ataque, David escapou em velocidade e foi atropelado por Danny Morais dentro da área. Pênalti que Fernando Neto bateu, ampliou para o Vitória, aos 36 minutos, e deu números finais ao confronto.



FICHA TÉCNICA

Vitória 2x0 Santa Cruz - Copa do Nordeste (1ª rodada)

Local: Barradão (Salvador)

Gols: Van, aos 25 minutos do 2º tempo, e Fernando Neto aos 36

Cartões amarelo: Wallace e Gabriel Bispo (Vitória); Caetano (Santa Cruz)

Arbitragem: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira, auxiliado por Pedro Santos Jorge de Araújo e Fernanda Felix da Silva (trio de Alagoas)



Vitória: Yuri, Van, João Victor, Wallace e Leocovick (Pedrinho); Gabriel Bispo, Fernando Neto e Soares (Hitalo); Vico (Aníbal), Samuel (João Pedro) e David (Juan Levine). Técnico: Rodrigo Chagas.

Santa Cruz: Jordan, William Alves, Danny Morais e Célio Santos (Caetano); Augusto Potiguar Paulinho, Italo Henrique (Léo Gaúcho), Vinícius Balotelli (João Cardoso) e Didiria; Chiquinho (Eduardo) e Pipico. Técnico: João Brigatti