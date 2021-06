Vitória busca eliminar o Inter pela terceira vez na Copa do Brasil

O Vitória vai reencontrar o Internacional na Copa do Brasil. Após eliminar a equipe gaúcha nas edições de 2004 e 2018, o Leão volta a encarar o colorado no torneio nacional com o objetivo de repetir os feitos anteriores. O jogo de ida do duelo válido pela terceira fase acontece nesta quinta-feira (3), às 19h, no Barradão. A partida de volta será no dia 10, às 21h30, no Beira-Rio.

Na primeira vez em que eliminou o Internacional da Copa do Brasil, em 2004, o Vitória era treinado por Agnaldo Liz. Vinícius marcou contra e colocou o colorado à frente no placar, mas Obina tratou de igualar o marcador no Beira-Rio: 1x1. A vaga das quartas de final foi conquistada no Barradão. A equipe gaúcha balançou a rede com Oséas, mas o Leão virou o jogo com as assinaturas de Xavier, Edílson e Magnum: 3x1.

Em 2018, as equipes se enfrentaram na quarta fase da Copa do Brasil e o Vitória avançou após cobrança de pênaltis. O primeiro confronto também foi no Beira-Rio e o Internacional venceu por 2x1 com gols de Patrick Bezerra e D’Alessandro. O tento do Leão foi de Denilson. No Barradão, o rubro-negro venceu por 1x0. O gol foi marcado por Neílton, de pênalti. A vaga foi decidida nos pênaltis e o goleiro Caíque pegou uma das cobranças.

Em 2004 e 2018, tanto Vitória como Internacional eram integrantes da Série A. Em ambos os anos, o rubro-negro foi rebaixado à segunda divisão. Pela primeira vez, as equipes se enfrentaram na Copa do Brasil estando em séries diferentes. No ano passado, o colorado lutou até o último jogo pelo titulo e terminou como vice-campeão do Brasileirão. Já o Leão, só escapou do rebaixamento na penúltima rodada da Série B.

Apesar do contexto atual, o técnico Rodrigo Chagas não classifica o jogo como o de maior grau de dificuldade do Vitória sob o comando dele. O técnico foi efetivado no cargo em dezembro.

"Não. Eu tive aqui jogos importantes, principalmente o Ba-Vi. Para mim foi um jogo muito importante. Meu primeiro Ba-Vi como profissional. Tivemos também os confrontos contra o Ceará. Mas, no momento, não tenha dúvida que enfrentar o Internacional, atual vice-campeão Brasileiro, com elenco muito bom, é também um grande desafio que a gente vai ter pela frente", afirmou.

O comandante rubro-negro também não pretende mudar as características do time em função do Internacional. Ele quer manter a postura adotada no empate em 1x1 com o Guarani, na estreia da Série B do Brasileiro, na última sexta-feira.

"A gente não vai mudar nossas ideias. A gente tem que ser uma equipe agressiva, rápida, de muita dinâmica. Foi dessa forma que jogamos contra o Guarani, onde obtivemos um ótimo resultado. É essa intensidade que vamos tentar repetir, não só nesse jogo, mas em todos os jogos", projetou o técnico. "Sabemos que vamos ter um adversário de muita qualidade técnica, com muito potencial, mas também não vamos abdicar de jogar, vamos propor também, principalmente na nossa casa. Temos capacidade para buscar um bom jogo e um grande equlíbrio", afirmou Rodrigo.

Na atual edição da Copa do Brasil, o Vitória passou por Águia Negra e Rio Branco. O Inter entra na competição nesta fase porque disputa a Copa Libertadores.