Vitória celebra retorno ao Barradão enfrentando o Oeste

O Vitória celebra nesta terça-feira (8), às 20h30, o seu retorno ao Barradão. O adversário será o Oeste, 13º colocado e sete pontos à frente do rubro-negro. O duelo é válido pela 27ª rodada da Série B.

O termo utilizado não está errado: o Leão, de fato, ‘celebra’ a volta à sua casa. O curioso é que ela acontece menos de um mês depois da mudança para a Fonte Nova. O contrato foi assinado no dia 9 de setembro, e o primeiro jogo por lá foi no dia 14, contra o Guarani.

Ainda não se sabe se o retorno é em definitivo ou temporário. Pelo comunicado emitido pelo clube há uma semana, o rubro-negro jogará apenas as partidas de menor apelo de público no Barradão.

Ao mesmo tempo, o clube anunciou na segunda-feira o início de um amplo projeto de setorização das arquibancadas do Barradão. O primeiro resultado dessa mudança será mostrado contra o Oeste, com uma divisão para 3 mil torcedores com ingressos a R$ 10.

Pelo discurso de quem está à frente da equipe, porém, o retorno para casa não terá volta atrás. O técnico Geninho disse, em entrevista coletiva, que jogar no Barradão é uma boa notícia para o momento complicado que vive o Leão na Série B.

“Bom voltar ao Barradão, acho que é o verdadeiro estádio do Vitória. Claro que hoje temos a arena maravilhosa, é bom jogar lá, mas acho que o Barradão é realmente a casa do Vitória”, disse.

“Aqui treinamos, aqui temos o nosso dia a dia. Acho que o jogador, inclusive, sente-se melhor aqui. Espero que a volta ao Barradão traga também a volta aos bons resultados. Temos um jogo importantíssimo em meio à fase de definição da Série B”, completou o treinador.

Contas

O Vitória tem 26 pontos. A conta que Geninho projeta é de chegar aos 44 ou 45 pontos para se livrar do rebaixamento. Restam, portanto, 18 ou 19 pontos a somar em 12 jogos.

O Leão pode somar 18 pontos apenas com os duelos em casa, já que ainda joga seis vezes em Salvador. Ou então, somando metade dos pontos até o final do campeonato.

“Claro que vamos buscar os 100% de aproveitamento aqui, mas temos que nos preparar também para ganhar os pontos fora. Porque vai acontecer algum tropeço. Por melhor que você faça, acontece sempre. Então temos que sair pensando em ganhar pontos. E, na minha opinião, voltar ao Barradão é muito bom nesse sentido”, disse Geninho.

O Vitória não terá o lateral-esquerdo Capa e o atacante Anselmo Ramon, suspensos, o volante Baraka, o atacante Negueba e meia Ruy, lesionados. Em compensação, Geninho terá à disposição os laterais Thiago Carleto, esquerdo, e Bocão, direito. Ambos foram contratados na última semana.

O último treino do Vitória, na tarde de segunda-feira, foi realizado com os portões fechados. Por isso, não dá para saber qual será o time titular. A perspectiva é que Carleto estreie no lugar de Capa, já que Chiquinho tem sido mais usado como meia.

O meio-campo pode seguir com o esquema de três volantes que funcionou contra o Sport, com Rodrigo Andrade de titular.