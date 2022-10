Vitória chega a acordo verbal com Universidad Católica por dívida de Caicedo

Vitória e Universidad Católica de Quito chegaram a um acordo para o pagamento da dívida referente à contratação do atacante Jordy Caicedo. De acordo com o presidente rubro-negro, Fábio Mota, o clube equatoriano aceitou uma proposta para pagamento parcelado do valor pendente, 580 mil dólares, aproximadamente R$ 3 milhões na cotação atual.

A diretoria do Vitória aguarda o envio dos documentos por parte do Universidad Católica de Quito para que o acerto verbal seja formalizado. A primeira parcela será no valor de 150 mil dólares, cerca de R$ 800 mil. O montante ainda será viabilizado pelo Leão.

O rubro-negro negociou Jordy Caicedo junto ao Universidad Católica de Quito, do Equador, em 2019, durante a gestão do ex-presidente Paulo Carneiro. Segundo apurou o CORREIO à época, o atacante teve 70% dos direitos econômicos comprados pelo Leão e assinou contrato de três temporadas, com opção de renovação por mais um. O valor do negócio não foi divulgado pelos clubes, tampouco pelos empresários.

No entanto, o Vitória não conseguiu quitar a dívida com a agremiação equatoriana. Em agosto do ano passado, o Vitória foi condenado a pagar cerca de R$ 4 milhões ao jogador.

Jordy Caicedo defendeu o Vitória entre 2019 e 2021. Com o manto rubro-negro, ele disputou 45 jogos e marcou nove gols. A última vez que ele vestiu a camisa vermelha e preta foi no dia 9 de janeiro da temporada passada, quando entrou no decorrer da derrota por 4x0 para o América-MG, na 33ª rodada da Série B do Brasileiro.

Em janeiro de 2021, ele pediu formalmente para deixar o clube, não voltou a treinar na Toca e acionou a Fifa, alegando salários atrasados. Depois, em fevereiro, Jordy Caicedo foi liberado pela entidade para jogar pelo CSKA Sofia, da Bulgária, e teve a rescisão contratual com o Vitória publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Impedido de contratar

A efetivação do parcelamento da dívida referente a Jordy Caicedo faria com que a punição da Fifa fosse suspensa se o Vitória não tivesse uma outra pendência financeira. O Vitória está proibido de registrar atletas desde julho por causa de uma dívida de 350 mil dólares, cerca de R$ 1,8 milhão, com o Boca Juniors, da Argentina. A diretoria rubro-negra já propôs parcelamento, mas a agremiação sul-americana quer o pagamento na íntegra.

As punições não afetam a renovação de contratos, portanto, jogadores como Dalton, Rafinha e Santiago Tréllez, que já estavam no clube e tiveram os vínculos estendidos, poderão defender o Vitória na próxima temporada. O clube pode até contratar novos atletas, mas só poderá registrá-los e colocá-los para jogar após sanar as dívidas tanto com o Boca Juniors como com o Universidad Católica de Quito.

A pré-temporada na Toca do Leão será iniciada em 28 de novembro. A estreia do rubro-negro em 2023 é no dia 5 de janeiro, contra o o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão, na pré-Copa do Nordeste.