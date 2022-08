Vitória chega à última rodada em fase melhor do que os concorrentes

A confiança do Vitória na classificação à segunda fase da Série C está em alta e não é à toa. O rubro-negro é o time que chega em melhor fase entre os seis na disputa pelas duas vagas restantes. Em um recorte dos últimos cinco jogos, o Leão fez 11 pontos dos 15 possíveis, com três triunfos e dois empates.

O melhor concorrente é o Remo, que somou oito pontos no mesmo período. Aparecidense e Botafogo-PB fizeram sete, sendo que o Remo e a equipe paraibana jogaram três vezes em casa, enquanto Vitória e Aparecidense jogaram duas em casa e três fora.

Esses três times citados são os que estão ao alcance do Leão, que precisa passar pelo menos dois deles para entrar no funil do G8 ao fim da última rodada da primeira fase, sábado. O adversário rubro-negro é o Brasil de Pelotas, às 17h, no Barradão. Os gaúchos Ypiranga e São José estão atrás do Vitória na tabela e fizeram seis e três pontos, respectivamente, nos últimos cinco jogos.

O período de invencibilidade do Vitória é ainda maior, de sete partidas, exatamente o tempo em que João Burse se tornou o treinador. Ele assumiu no lugar de Fabiano Soares após uma derrota de 1x0 para o Botafogo-SP, no Barradão, e depois disso o time não perdeu mais. São quatro vitórias e três empates com o atual treinador.

Marca que precisa ser ampliada diante do Brasil de Pelotas. O Leão entrará em campo no 10º lugar, tendo a mesma pontuação de Remo e Aparecidense: 26 pontos. O saldo de gols também é igual: quatro. Mas o time baiano fica atrás de ambos por ter marcado menos gols. Com 29 pontos e sete vitórias, o Botafogo-PB, atual 7º colocado, é o máximo que ainda pode ser alcançado pelo Vitória.

O Remo jogará fora de casa, contra o já classificado Botafogo de Ribeirão Preto-SP. A Aparecidense receberá o Botafogo-PB, confronto direto.

Apesar do bom momento causado por essa arrancada na reta final, é preciso dizer que o Vitória não depende só de si. Mesmo se ganhar, precisa que o Remo empate, perca ou vença por um saldo de gols menor. Neste caso, o Leão passaria o time paraense e mais um, que seria Aparecidense ou Botafogo-PB (seja qual for o resultado deles).

Em outro cenário, para não depender do Remo, o Vitória precisa que a Aparecidense ganhe do Botafogo-PB por uma diferença menor do que a do rubro-negro sobre o Brasil de Pelotas.

“A gente tem que se impor. Vai estar em casa, tem que buscar o resultado do início ao fim. Vai ser um jogo muito difícil, contra uma equipe que também precisa do resultado para se livrar do rebaixamento”, simplifica o meia Gabriel Honório, que corre risco de perder a posição porque Eduardo volta de suspensão.