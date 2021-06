Vitória chega ao terceiro jogo seguido na Série B sem fazer gol

Nada de bola na rede. O Vitória não conseguiu encontrar o caminho do gol pelo terceiro jogo consecutivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta quarta-feira (16), o rubro-negro empatou em 0x0 com o Remo, no estádio Baenão, em Belém, em jogo válido pela 4ª rodada.

"Mais uma vez, nossa equipe propôs o jogo o tempo todo. Infelizmente, não fizemos o gol. Continuar trabalhando forte. Ramon chegou agora, está impondo o trabalho dele. Que a gente possa vencer, porque é importante", afirmou o centroavante Dinei após o apito final. Ele substituiu Samuel durante o segundo tempo.

O único gol anotado pelo Vitória nesta Série B tem a assinatura de Soares, que comemorou durante o empate em 1x1 com o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, na estreia da Série B. Depois, o rubro-negro perdeu para o Náutico por 1x0 e empatou com o Operário em 0x0. Ambas as partidas foram disputadas no Barradão.

Com o resultado diante do Remo, o rubro-negro caiu para a 16ª colocação, agora com três pontos, e corre risco de entrar na zona de rebaixamento - se o Londrina ganhar em casa do Botafogo na quinta-feira. Já a equipe paraense subiu duas posições e está em 10º lugar, com cinco pontos.

O Vitória volta a entrar em campo no sábado (19), às 19h, quando recebe o Brusque, no Barradão, em jogo válido pela 5ª rodada.