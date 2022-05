Vitória comemora 123 anos de fundação com missa no Barradão

O Vitória não faz uma boa temporada em 2022. O time foi eliminado da Copa do Brasil na última quinta-feira (12), ao perder mais uma vez para o Fortaleza, e está no Z4 da Série C, na 17ª posição. Mas, em meio a um momento turbulento, uma comemoração: nesta sexta-feira (13), o clube completa 123 anos de fundação.

Para marcar a data, uma missa foi celebrada na capela Nossa Senhora da Vitória, no Barradão, pela manhã, reunindo dirigentes, conselheiros, funcionários, torcedores e convidados.

“Gratidão por hoje estar aqui realizando um sonho de criança. Graças ao Divino Espírito Santo acordo sempre motivado a seguir com a reconstrução do clube. Se os resultados em campo não são os desejados, posso falar com orgulho do que fizemos até aqui com ajuda de todos, companheiros de diretoria e funcionários”, disse o presidente interino do Vitória, Fábio Mota.

A missa foi comandada pelo Frei Edalan Guedes, da Paróquia Nossa Senhora da Luz, na Pituba. Ele desejou sucesso ao Vitória no restante da temporada e, no encerramento da celebração, pediu que fosse cantado o hino oficial do clube.