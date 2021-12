Vitória confirma atacante Jefferson Renan e chega ao 12º reforço

O Vitória teve que correr contra o tempo, mas conseguiu inscrever 12 reforços para a temporada 2022. Os dois últimos confirmados vieram nesta sexta-feira (17), data limite para a regularização: o meia Jadson, principal contratação para a temporada 2022, e o atacante Jefferson Renan.

A maratona aconteceu por causa da punição imposta pela Fifa, pelas dívidas com o atacante Walter Bou, que passou pelo time em 2018, e com o Boca Juniors (que emprestou o argentino ao rubro-negro). O Leão precisava fazer o registro dos jogadores até esta sexta-feira (17), que é quando se inicia o recesso da CBF.

Quando a entidade voltar às atividades, a chegada de atletas ao Vitória só será possível caso o clube consiga um acordo com os credores.

Jefferson Renan é natural de Barreiros, em Pernambuco, e tem 28 anos. O atacante foi revelado no Porto de Pernambuco e, em seguida, atuou pelo Flamengo-PE, Uberlândia e Náutico.

Em 2017, o jogador teve sua primeira passagem pelo Brusque, com seis partidas. Começou a temporada seguinte pelo mesmo time, foi emprestado ao Almirante Barroso e retornou, participando de um total de 41 jogos naquele ano, com sete gols.

Ainda pelo Brusque, Jefferson Renan foi destaque na campanha do título da Série D do Brasileiro em 2019, com 16 duelos, quatro gols e três assistências. No segundo semestre, chegou ao Figueirense por empréstimo, e fez 11 confrontos pela segunda divisão.

Em 2020, ele assinou com o Boavista, clube pelo qual participou de 14 confrontos, entre Copa do Brasil e Campeonato Carioca. Em agosto do mesmo ano, retornou mais uma vez ao Brusque, e fez parte da equipe que subiu para a Série B.

Voltou para a equipe do Rio de Janeiro em 2021, e depois foi emprestado ao Tombense. Pelo clube mineiro, conquistou seu terceiro acesso seguido, mais uma vez da terceira para a segunda divisão. Ao todo, ele disputou 10 jogos pelo Gavião-Carcará, sem gols marcados.

Veja todas as contratações do Vitória para 2022: