Vitória confirma interesse em contratar o centroavante Rodrigão

O centroavante Rodrigão está na mira do Vitória. O interesse na contratação do jogador foi confirmado pelo executivo de futebol do clube, Rodrigo Pastana. "É um jogador que interessa ao clube, mas por enquanto há somente interesse. Ele trabalhou comigo no Coritiba. Ele tem contrato com o Sport ainda e estamos esperando o Sport resolver se vai renovar com ele ou não", afirmou o dirigente ao CORREIO, na manhã desta segunda-feira (23).

Rodrigão tem 28 anos e vínculo com o Sport até o final deste mês. Ele chegou à equipe pernambucana nesta temporada e entrou em campo para defendê-la 10 vezes, sendo quatro como titular. Balançou a rede duas vezes. No ano passado, o atacante vestiu a camisa da Ponte Preta, na Série B. Pela Macaca, ele disputou 25 jogos, sendo 23 deles no onze inicial, e marcou cinco gols.

Rodrigão trabalhou com Rodrigo Pastana no Coritiba em 2019. Naquele ano, o atacante defendeu o Coxa em 42 partidas e marcou 21 gols. Antes, em 2017, ele passou jogou pelo rival Bahia na Série A do Brasileiro e marcou cinco tentos com a camisa tricolor.

O técnico Fabiano Soares também foi questionado sobre a possível contratação de Rodrigão durante entrevista coletiva concedida na noite de domingo (22), após o triunfo por 3x0 contra o Confiança, no Barradão. O comandante preferiu não falar sobre o assunto.

"Eu não falo de jogadores que não são do Vitória. Fizemos uma grande exibição, estamos todos de parabéns. O primeiro gol é mérito deles. Depois fizemos o segundo e o terceiro. O Rodrigão não sei se vem, se vier vai ser falado mais na frente. Agora temos que falar sobre hoje, sobre a relação entre os jogadores e a torcida", frisou o treinador.

O atual elenco do Vitória conta com três centroavantes: Guilherme Queiroz, Santiago Tréllez e Dinei. Nenhum deles, no entanto, conseguiu se firmar como homem-gol do time. Apenas Guilherme Queiroz encontrou o caminho das redes, uma única vez, na estreia do rubro-negro na temporada, no empate em 1x1 com o Juazeirense, em 16 de janeiro. Dinei sequer vem sendo relacionado.