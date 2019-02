Vitória conhece tabela e ordem de duelos da Série B 2019

A tabela básica da Série B 2019 foi definida nesta quarta-feira (20) em reunião do Conselho Técnico, na sede da CBF, com presença do presidente do Vitória, Ricardo David.

O Leão vai estrear fora de casa, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O duelo será na sexta-feira, 26 de abril, ou no sábado, dia 27. A tabela final, com dias dos jogos e horários, será definida posteriormente.

O primeiro jogo no Barradão será contra o Vila Nova, na sexta-feira, 3 de abril, ou no sábado, dia 4. O clássico nordestino do primeiro turno contra o Sport será pela 7ª rodada, na Ilha do Retiro.

Já no segundo turno, o Vitória fecha a sua participação contra o Coritiba, em casa. A última rodada será no sábado, dia 30 de novembro.

Confira a tabela completa:

1ª rodada: Botafogo-SP x Vitória

2ª rodada: Vitória x Vila Nova

3ª rodada: Guarani x Vitória

4ª rodada: Vitória x São Bento

5º rodada: Atlético-GO x Vitória

6ª rodada: Vitória x Bragantino

7ª rodada: Sport x Vitória

8ª rodada: Oeste x Vitória

9ª rodada: Vitória x Cuiabá

10ª rodada: Vitória x Criciúma

11ª rodada: Londrina x Vitória

12ª rodada: Vitória x Ponte Preta

13ª rodada: Figueirense x Vitória

14ª rodada: Brasil de Pelotas x Vitória

15ª rodada: Vitória x Paraná

16ª rodada: CRB x Vitória

17ª rodada: Vitória x América-MG

18ª rodada: Vitória x Operário

19ª rodada: Coritiba x Vitória

20ª rodada: Vitória x Botafogo-SP

21ª rodada: Vila Nova x Vitória

22ª rodada: Vitória x Guarani

23ª rodada: São Bento x Vitória

24ª rodada: Vitória x Atlético-GO

25ª rodada: Bragantino x Vitória

26ª rodada: Vitória x Sport

27ª rodada: Vitória x Oeste

28ª rodada: Cuiabá x Vitória

29ª rodada: Criciúma x Vitória

30ª rodada: Vitória x Londrina

31ª rodada: Ponte Preta x Vitória

32ª rodada: Vitória x Figueirense

33ª rodada: Vitória x Brasil de Pelotas

34ª rodada: Paraná x Vitória

35ª rodada: Vitória x CRB

36ª rodada: América-MG x Vitória

37ª rodada: Operário x Vitória

38ª rodada: Vitória x Coritiba