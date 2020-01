Vitória contrata cinco jogadores para o time sub-23; Dedé renova

Nesta quinta-feira (2), data da sua reapresentação para a pré-temporada 2020, o Vitória anunciou de uma só vez seis contratações e uma renovação. Com a exceção do atacante Júnior Viçosa, todas as demais são para o elenco sub-23.

A equipe, comandada pelo ex-zagueiro rubro-negro Agnaldo Liz, disputará o Campeonato Baiano. A estreia do Leão na temporada, no dia 15 de janeiro, contra o Jacobina, será com essa equipe.

São eles goleiro João Pedro, o lateral esquerdo Leonardo Leocovick, o zagueiro Acácio Nuno e os meias Alex e Geovani Mário. Antes, o rubro-negro já havia anunciado o atacante Caio Cézar.

João Pedro tem 21 anos e veio do Vasco. Acácio Nuno tem a mesma idade e estava no Avaí. Leonardo, de 20 anos, veio do Internacional.

Geovani Mário tem 21 anos e foi formado pelo Santos. Alex, de 20 anos, foi revelado pelo Athletico-PR. Caio Cézar, que já havia sido anunciado, foi revelado pelo Palmeiras e estava no Avaí.

Todos fizeram exames médicos e foram colocados à disposição do técnico Agnaldo Liz.

Renovação

A renovação mencionada foi do zagueiro Dedé, de 24 anos. O defensor, que pertence ao Santos do Amapá, fez três partidas pela Série B de 2019, sendo duas como titular.