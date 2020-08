Vitória contrata o zagueiro Wallace, que fará sua 3ª passagem pelo clube

Ele tem intimidade com as cores vermelha e preta e voltará a exibi-las muito em breve. Formado na Toca do Leão, o zagueiro Wallace está de volta ao clube que o revelou. A contratação do jogador foi anunciada pelo Vitória na noite desta segunda-feira (17).

Aos 32 anos, Wallace defenderá o Leão pela terceira vez. Ele chegou ao clube em 2003 e estreou como profissional em 2006, contra o Atlético de Alagoinhas, no Campeonato Baiano. Naquele ano, fez parte da campanha do acesso à Série B do Brasileiro e, no final de 2007, comemorou o acesso à Série A.

Em 2011, Wallace foi negociado com o Corinthians. Depois, defendeu também Flamengo, Grêmio e Gaziantepspor, da Turquia. Em 2017, voltou ao Brasil para defender o Vitória na Série A. Fez 21 partidas, todas como titular, e marcou dois gols.

No ano seguinte, no entanto, Wallace jogou apenas três partidas com a camisa rubro-negra, uma pela Copa do Nordeste e duas pelo Campeonato Baiano. Ainda em janeiro, retornou para a Turquia, dessa vez para jogar pelo Göztepe, clube que defendeu até o mês passado.

O novo contrato do zagueiro será de três anos. "Estou feliz em voltar para casa. Quero seguir no Vitória e reescrever uma nova história, de conquistas", afirmou Wallace ao CORREIO. Nascido em Conceição do Coité, o baiano está em Salvador desde sábado (15) e se apresentará na Toca do Leão na terça-feira (18) para realizar exames médicos e assinar os papéis.

O torcedor precisará esperar um pouco para rever o jogador em campo. "Preciso de uns 15 dias para restabelecer a forma", estima o zagueiro, que ainda não entrou em campo este ano. Apesar de ter sido relacionado pelo Göztepe para 11 partidas, a última delas em 25 de julho, ele permaneceu no banco de reservas em todas.

Wallace chega para agregar experiência à defesa rubro-negra. Atualmente, o único veterano da posição é Maurício Ramos, que tem 35 anos. Além dele, o contratado encontrará outros seis zagueiros no elenco: João Victor, 22 anos, Gabriel Furtado, 20, Nuno, 22, Carlos, 20, John e Matheus Morais, ambos com 19.

Trata-se da quarta contratação feita pelo Vitória após a retomada das competições, paralisadas por três meses em função da pandemia de coronavírus. No último sábado (15), o clube anunciou acerto com o volante Lucas Cândido, que defendeu o time no ano passado. Antes da estreia na Série B, a diretoria já havia contratado o atacante Mateusinho e o meia Marcelinho.